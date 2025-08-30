augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

20°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rangos elismerés

1 órája

Halmozza az elismeréseket a kupagyőztes csapat szakvezetője

Címkék#díj#labdarúgás#Bognár György#Paksi FC

A Paksi FC vezetőedzője rangos díjat vehet át. Bognár György munkáját Ormai László-díjjal ismerte el a Magyar Edzők Társasága (MET) mesteredzői kollégiuma.

Teol.hu

A MET pénteki tájékoztatása szerint idén sok értékes pályázat és jelölés érkezett a díjakra, a bírálóknak nem volt egyszerű dönteniük. Az elnökség jóváhagyta a mesteredzői kollégium által javasolt szakembereket, akik a Magyar Edzők Napján, szeptember 25-én ünnepélyes díjátadó és gálavacsora keretében vehetik át elismerésüket.

 

A Paks NB I-es labdarúgócsapatával kétszeres Magyar Kupa-győztes, bajnoki bronzérmes Bognár György és az atlétaedző Karlik Pál Ormai László-díjat vehet majd át.
A szakvezető nem először vehet át elismerést. A 2024/25-ös labdarúgó-bajnokság legjobb edzőjének választották a RangAdó Díjátadó májusi gáláján. A paksiak trénerét sorozatban a második évben választották meg a legjobb edzőnek. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu