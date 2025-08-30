Halmozza az elismeréseket a kupagyőztes csapat szakvezetője

A MET pénteki tájékoztatása szerint idén sok értékes pályázat és jelölés érkezett a díjakra, a bírálóknak nem volt egyszerű dönteniük. Az elnökség jóváhagyta a mesteredzői kollégium által javasolt szakembereket, akik a Magyar Edzők Napján, szeptember 25-én ünnepélyes díjátadó és gálavacsora keretében vehetik át elismerésüket.

A Paks NB I-es labdarúgócsapatával kétszeres Magyar Kupa-győztes, bajnoki bronzérmes Bognár György és az atlétaedző Karlik Pál Ormai László-díjat vehet majd át.

A szakvezető nem először vehet át elismerést. A 2024/25-ös labdarúgó-bajnokság legjobb edzőjének választották a RangAdó Díjátadó májusi gáláján. A paksiak trénerét sorozatban a második évben választották meg a legjobb edzőnek.