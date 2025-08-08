Megéri a pénzét a közönségdíjas bal lábas védő

A szakmai elismerés után a közönségdíj is gazdára talált a Tolna vármegyei I. osztály 2024/2025-ös tavaszi idényében: a legtöbb szavazatot Hanol Milán, a Bölcskei SE labdarúgója kapta.

Hanol Milán kapta a legtöbb szavazatot

Fotó: Molnár Gyula

A 28 éves sportoló meggyőző fölénnyel, a szavazatok 41 százalékát kapta meg, megelőzve a kakasdi Réti Dánielt (18 százalék) és a szintén bölcskei Szili Istvánt (10 százalék).

„Nem számítottam az elismerésre, meglepődtem. Mindenkinek jól esik, ha elismerik a teljesítményét, örülök neki, hogy nyertem – mondta Hanol Milán, akit volt edzője a megyei foci egyik legjobb védőjátékosának tart. – Nagyon nagy örömet okoz, hogy a Bölcskei SE-vel sikeresen tudtam zárni a szezont. Bölcskén nagyon jó a közösség, hálás vagyok a lehetőségért és a bizalomért, amit itt kaptam. Szeretek itt játszani, talán ez látszódott a tavaszi teljesítményemen.”

Hanol Milán balhátvéd létére több pozícióban is otthonosan mozog a pályán, a mögöttünk hagyott szezonban mindössze két találkozót hagyott ki, 22 találkozón két gólt szerzett, tavasszal pedig háromszor szerepelt a forduló válogatottjában. Beszélt arról is, hogy néhány alkalommal játszott feljebb, és belső védőként is pályára lépett már, de a bal oldali védő pozíció az, ahol a legjobb teljesítményt nyújtja, és ahol elmondása szerint a legjobban érzi magát. „Akárhol játszom is, ha szerepet kapok, azon leszek, hogy mindig pozitív benyomást tegyek a szurkolókra” – tette hozzá a bölcskei játékos.

Hanol Milán futballozott Pakson, Pécsen, Tolnán és Gerjenben is

Az alázatos és a többiekért küzdő játékos hosszú távon tervez Bölcskén. „Jól érzem magam a pályán, valóban jól ment a játék tavasszal – jegyezte meg Hanol Milán. – Ennek azért is örülök, mert száz százalékot akarok kiadni magamból. Szeretnék minél előrébb végezni a csapattal. A bajnoki cím lebeg a szemem előtt, igyekszem én is hozzátenni majd a jó szerepléséhez."

A bal oldali védő olyan karakter, akit minden edző betenne a csapatába. A célok elérése érdekében hatékonyan dolgozik a csapatért, a nehéz pillanatokban is lehet rá számítani. A Bölcskei SE abszolút favoritként várja az augusztus végi bajnoki rajtot, kérdés, hogy a pontvadászatban várnak-e zűrös pillanatok a piros-fehér alakulatra. De a megyei fociban bármi lehet, mert a labda gömbölyű, az ég kék, a fű zöld.