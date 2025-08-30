augusztus 30., szombat

Felkészülési találkozó

1 órája

Három negyedet megnyert az ASE, mégis kikapott az újonctól (képgalériával)

Címkék#Kometa Kaposvári KK#Atomerőmű SE#kosárlabda

Teol.hu

Elvesztette második felkészülési mérkőzését a legutóbbi idény bronzérmese, az Atomerőmű SE  férfi kosárlabdacsapata. A piros-kékek az újonc Kaposvártól szenvedtek ötpontos vereséget. A találkozón nem lépett pályára Eilingsfeld János, aki betegségből lábadozik. A paksiak szeptember 5-6-án Nyíregyházán az ötödik Sitku Ernő Emléktornán szerepelnek. 

 

Atomerőmű SE–Kometa-KVGY Kaposvár 78–83 (23–18, 22–21, 22–18, 11–26). ASE: Benke 15/3, Mitchell 13/9, Edosomwan 12, Bluiett 11/9, Hicks 9/3, Géringer 8/3, Halmai 7, Révész 3, Krivacevic, Cohill. Vezetőedző: Aleksandar Joncevski. 

ASE–Kaposvár, kosárlabda felkészülési mérkőzés

Fotók: Molnár Gyula

 

