Gyorsasági vb
47 perce
Három paksi versenyzőért szoríthatunk a gyorsasági szakág legfontosabb versenyén
A kajak-kenu gyorsasági szakág olimpiai utáni évének legfontosabb versenyét augusztus 20. és 24. között rendezik. Kereken tíz év után tér vissza a világbajnokság Milánóba, amelyen 27 magyar versenyző vehet részt.
Az Atomerőmű SE versenyzői közül Pupp Noémi K4 500 méteren versenyez majd Fojt Sárával, Ujfalvi Laurával és Kőhalmi Emesével egy hajóban. A kenupáros Juhász István és Kollár Kristóf C2 500 és C4 500 méteren ül hajóba. Négyesben Hajdu Jonatán és Fejes Dániel segíti majd a paksi fiúkat a minél jobb eredmény elérésében. A paksi különítmény hétfőn reggel indult el Olaszország második legnagyobb metropoliszába, Lombardia közigazgatási régió fővárosába.
