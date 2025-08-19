Három paksi versenyzőért szoríthatunk a gyorsasági szakág legfontosabb versenyén

A kajak-kenu gyorsasági szakág olimpiai utáni évének legfontosabb versenyét augusztus 20. és 24. között rendezik. Kereken tíz év után tér vissza a világbajnokság Milánóba, amelyen 27 magyar versenyző vehet részt.

Pupp Noémi (jobbról a második) négyesben áll ratjhoz Milánóban

Forrás: MKKSZ

Az Atomerőmű SE versenyzői közül Pupp Noémi K4 500 méteren versenyez majd Fojt Sárával, Ujfalvi Laurával és Kőhalmi Emesével egy hajóban. A kenupáros Juhász István és Kollár Kristóf C2 500 és C4 500 méteren ül hajóba. Négyesben Hajdu Jonatán és Fejes Dániel segíti majd a paksi fiúkat a minél jobb eredmény elérésében. A paksi különítmény hétfőn reggel indult el Olaszország második legnagyobb metropoliszába, Lombardia közigazgatási régió fővárosába.