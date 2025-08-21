augusztus 21., csütörtök

Mol Magyar Kupa

28 perce

Idegenben kell kivívnia a továbbjutást az NB III-as csapatoknak

Teol.hu

Hétvégén folytatódik a Mol Magyar Kupa. Összesen 72 csapat jutott tovább az első fordulóból. Régiónként 18-18 együttes mérkőzik meg egymással, és a párharcok győztesei jutnak tovább a harmadik fordulóba. Ott csatlakozik hozzájuk a 12 NB I-es és a 16 NB II-es klub, így áll össze majd a 64 csapatos főmezőny. 
A Baranya vármegyei I. osztályban szereplő Mohácsi TE 1888 az NB III-as Majosi SE  fogadja. Az előző fordulóban a Duna-parti gárda otthon 2–0-ra diadalmaskodott a Somogy vármegyei Toponár ellen. Ennek ellenére Varga Balázs edző együttesének nem jelenthet gondot a továbbjutás. 
A Fejér megyei I. osztályú  Sárbogárd a Dombóvári FC-t látja vendégül. Horváth Zoltán alakulata két ponttal áll az NB III-as bajnokságban, s ha tartja Dunaújváros ellen mutatott formáját, akkor nem érheti meglepetés. A Sárbogárd az első fordulóban a Harkány vendégeként győzött 3–1-re. 
Mindkét meccs augusztus 23-én, szombaton 16.30 órakor kezdődik. 

 

 

