Idegenben kell kivívnia a továbbjutást az NB III-as csapatoknak

Hétvégén folytatódik a Mol Magyar Kupa. Összesen 72 csapat jutott tovább az első fordulóból. Régiónként 18-18 együttes mérkőzik meg egymással, és a párharcok győztesei jutnak tovább a harmadik fordulóba. Ott csatlakozik hozzájuk a 12 NB I-es és a 16 NB II-es klub, így áll össze majd a 64 csapatos főmezőny.

A Baranya vármegyei I. osztályban szereplő Mohácsi TE 1888 az NB III-as Majosi SE fogadja. Az előző fordulóban a Duna-parti gárda otthon 2–0-ra diadalmaskodott a Somogy vármegyei Toponár ellen. Ennek ellenére Varga Balázs edző együttesének nem jelenthet gondot a továbbjutás.

A Fejér megyei I. osztályú Sárbogárd a Dombóvári FC-t látja vendégül. Horváth Zoltán alakulata két ponttal áll az NB III-as bajnokságban, s ha tartja Dunaújváros ellen mutatott formáját, akkor nem érheti meglepetés. A Sárbogárd az első fordulóban a Harkány vendégeként győzött 3–1-re.

Mindkét meccs augusztus 23-én, szombaton 16.30 órakor kezdődik.