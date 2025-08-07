augusztus 7., csütörtök

Megszólaltak az edzők

2 órája

„Inkább nézett ki ez egy U10-es meccsnek” – a szekszárdi edző az 5–5 után

Címkék#Szekszárdi UFC#NB III-as foci#Dombóvár FC

Mindkét edző megszólalt a hétközi Dombóvár–Szekszárd NB III-as bajnoki mérkőzés után.

Berg Sándor

Horváth Zoltán, a dombóváriak edzője: – Az első húsz perc rendben volt, bár a Szekszárd dominált, két megszerzett labda után gyors átmenetet követően két gólt rúgtunk. Azt hittem, hogy lehozzuk a félidőt ezzel az eredménnyel, de nem így lett. Rendeznünk kell a védekezésünket, mert ilyen könnyű és ki nem kényszerített gólokat nem szabad összehozni. Meg kell találnom azokat a személyeket, akik elbírják a terhet, mert két félidő alatt összesen tíz gólt kapni nem lehet. A cserékkel elégedett vagyuk, általuk feljavult a játékunk, ráadásul gólokat és asszisztokat jegyeztek. Az eredmény reális, de mindkét csapatnál lehet hiányérzet.

A dombóvári Kilin Andrást üldözi Sütő Endre (balra) és Lajkó Flórián
Fotó: Mártonfai Dénes

Juhász Máté, a szekszárdiak edzője: – Két pozitívumot tudok kiemelni, az egyik, hogy nem kaptunk ki, a másik, hogy húsz perc alatt lőttünk öt gólt. Ez a mérkőzés viszont inkább nézett ki egy U10-es meccsnek, mint NB III-as felnőtt bajnokinak (mosolyok). A második félidőben, még 5–2-es állásnál le kellett volna zárni a mérkőzést, ez nem sikerült, belekényelmesedtünk a meccsbe, ezt pedig megbüntette az ellenfél. Hétvégén nyerni kell a PEAC ellen és minden rendben lesz. Ha valaki néhány héttel ezelőtt azt mondja, hogy két forduló után négy ponttal állunk, aláírtuk volna.

NB III, Dél-Nyugati csoport, 2. forduló
Dombóvári FC–Szekszárdi UFC 5–5 (2–5)
Dombóvár, v.: Horváth P. (Ring, Burján)
Gólszerző: Félegyházi (17., 82.), Lódri (20.), Zoboki Á. (53.), Gulyás M. (75.), illetve Arena Á. (33., 45+4., a második 11-esből), László M. (41., 45+1.), Bartha (22.)

 

