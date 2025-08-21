augusztus 21., csütörtök

Jó eséllyel ott lesz a tokiói vb-n a nagydorogi származású atléta

Címkék#atlétika#Böndör Márton#rúdugrás

Augusztus 24-én, vasárnap zárul a tokiói atlétikai világbajnokság kvalifikációs időszaka. A nagydorogi származású, évekig az AC Bonyhád színeiben versenyző rúdugró, Böndör Márton is esélyes, hogy bekerüljön a legjobb 36 közé. A worldathletics.com szerdánként – aktuális eredmények alapján – frissíti a kvalifikációs ranglistát. Ez alapján a Győri AC versenyzője megerősítette kvótát érő helyét, jelenleg 31. helyen van 1218 ponttal. (A rangsort természetesen a világcsúcstartó svéd klasszis, Armand Duplantis vezeti.) Nemzetenként három versenyző indulhat a vb-n. A 25 éves Böndör a madridi csapat Európa-bajnokságon minden várakozást felülmúlóan szerepelt, előbb 560, majd 570 centire javította saját legjobbját, és ezzel olyan magasságba jutott, melyen legutóbb az országos csúcstartó (592 cm), világbajnoki ezüstérmes Bagyula István járt. A világbajnoki szint egyébként 582 centiméter. 

 

