Bronzérmet ugráltak össze a dombóvári kötelesek

Nem az első eset a Jumpers Dombóvári Kötélugró Egyesület életében, hogy nemzetközi megmérettetésen mutathatják meg tudásukat.

A Jumpers Dombóvári Kötélugró Egyesület két tagja, Szabó Emília és Fónai Rebeka is versenyzett Japánban

Fotó: Beküldött

2022-ben nyolc sportolójuk vett részt az Európa-bajnokságon Pozsonyban, és 2023-ban hárman indultak a világbajnokságon Colorado Springsben. Ezúttal a japán Kawasaki városa várta a köteleseket. Bessenyei Tímea, az egyesület elnöke elmondta, már február közepén kiderült, hogy indulhatnak a versenyen, addigra a a válogatókon elért eredmények négy versenyző számára adták meg a világbajnokságon való szereplés lehetőségét. A nemzetközi viadalokon 23 versenyszámban álltak rajthoz a dombóváriak.

A Jumpers Dombóvári Kötélugró Egyesület jelölt volt az év női csapata kategóriában

A Szabó Emília, Fónai Rebeka, Fónai Friderika és Bessenyei Tímea összeállítású csapatból Bessenyei Tímea szerzett világbajnoki bronzérmet, mellette több értékes helyezést sikerült elhozniuk a különböző számokban. Az egyesület elnöke hozzátette: a siker önmagában is kiemelkedő teljesítmény, és lendületet ad mindenki számára a következőkben. Megmutatja minden versenyző számára, hogy egy kis ország kis városából is oda lehet jutni a világ élvonalába. Emellett a most sikeresen szereplő versenyzők mintát tudnak adni az utánpótlásnak is, aki látják, hogy azok, akikkel egy csapatban versenyeznek, a kitartó munkájuk eredményeként hova jutottak el.