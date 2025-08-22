Női egységünk teljesítménye ezúttal elmaradt a várakozástól

Az Európa-bajnok női négyesünkből „csak” Kőhalmi Emese mondhatja el magáról, hogy ünnepelt már világbajnoki címet, eredménytelenségre persze a többiek sem panaszkodhatnak, Fojt Sára és Atomerőmű SE sportolója, Pupp Noémi kétszeres olimpiai bronzérmes, valamint háromszoros Európa-bajnok, Ujfalvi Laura vb-második és ugyancsak Eb-győztes. A lányok a csütörtöki középfutamban győzelemmel hangoltak a döntőre, amely nem úgy alakult, ahogyan eltervezték, a hetedik helyen értek célba az olimpiai számban. A számot a nagyot hajrázó spanyolok nyerték meg.

A milánói Idroscalón férfi kajak egységünk – Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely, Tamási Zsombor összeállításban – öt századmásodperccel kapott ki Portugálitól, s nyert ezüstérmet.

Női K1 1000 méteren a háromszoros Európa-bajnok Csikós Zsóka nem talált legyőzőre, világbajnok lett!