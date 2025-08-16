augusztus 16., szombat

Edzőmérkőzés

9 perce

Esélye sem volt a hazaiaknak Bács-Kiskun vármegyei riválisuk ellen

Címkék#Kakasd SE#Bajai Lc#labdarúgás

Teol.hu

Felkészülési találkozó. Kakasd SE–Bajai LC 2–9 (0–7). Kakasd: Zsiga (Ireczky)– Palkó, Adorján, Eisensehr, Temesi– Sztehló (Roczó), Sebestyén M. (Kvanduk J.), Réti, Bozsó (Szilágyi V.), Kása– Hucker (Szilágyi A.). Játékos-edző: Bozsó Gábor. A hazaiak góljait Szilágyi V. és Kása lőtte. 

