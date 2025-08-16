Edzőmérkőzés
9 perce
Esélye sem volt a hazaiaknak Bács-Kiskun vármegyei riválisuk ellen
Felkészülési találkozó. Kakasd SE–Bajai LC 2–9 (0–7). Kakasd: Zsiga (Ireczky)– Palkó, Adorján, Eisensehr, Temesi– Sztehló (Roczó), Sebestyén M. (Kvanduk J.), Réti, Bozsó (Szilágyi V.), Kása– Hucker (Szilágyi A.). Játékos-edző: Bozsó Gábor. A hazaiak góljait Szilágyi V. és Kása lőtte.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre