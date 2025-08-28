Kár siratni Szappanost – Kovácsik Ádám a számok alapján méltó utód

Az előző idény tavaszi remeklésének egyik kulcsfigurája volt a télen kölcsönbe visszatérő Szappanos Péter, aki stabilitást adott a védelemnek és megalapozta, hogy a Paksi FC a bajnoki versenyfutásban is sokáig érintett legyen. Ennek nyomán a nyár egyik legfontosabb kérdésének tűnt, hogy mi lesz az atomvárosi alakulattal kapusfronton.

Kovácsik Ádám felnőtt a Paks első számú kapusának szerepére

Fotó: Török Attila

Titkon mindenki abban reménykedett, hogy az Al-Fateh szerződést bont a válogatott hálóőrrel, és mihamarabb visszatér az atomvárosiakhoz. Ez végül csak július közepén történt meg, Szappanos pedig a Puskás Akadémia ajánlatát fogadta el. A futballistát képviselő Schultz Levente az M4 Sportnak adott interjújában beszélt a történtekről:

Haraszti Zsolttal, a Paks sportigazgatójával folyamatos kapcsolatban voltam. […] Péter nagyon közel állt ahhoz, hogy ismét a tolnaiaknál folytassa. Természetesen első számú kapusként számoltak volna vele, ismeri a közeget, és erős érzelmi kötődés is van. Haraszti Zsolt hosszú távú projektben gondolkodott Pétert illetően, de közben olyan magyar klubok is bekapcsolódtak a versenyfutásba, amelyek anyagilag jobb feltételeket ajánlottak.

Az atomvárosi szurkolók alighanem örömmel fogadták volna a 34 esztendős hálóőr visszatérését, de a klub háza táján egyelőre nem bánhatják, hogy végül nem így alakult a történet. Ugyanis a kényszerhelyzetben egy olyan játékos lett a befutó, akiről talán kevesen gondolták volna, hogy képes lesz kulcsszerepet betölteni.

Egy új fejezet a nehézségek után

Az MLSZ „ötmagyaros” ajánlása és a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (NSMI) fiatal játékpercekre vonatkozó szabálya alapjaiban alakította át a nyári átigazolási piac erőviszonyait – ahogy azt a Szappanos-ügy is bizonyítja. Egy olyan alacsony költségvetésű klub, mint a Paks, sokkal inkább házon belül volt kénytelen megoldani a problémáit, szemben a tehetősebb riválisokkal. Így a kérdés leegyszerűsödött: Kovácsik Ádám rövid úton megnyerte a pozícióharcot a kereten belül, a bizalmat pedig a pályán is meghálálta.

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Az idény előtt maga a kapus is utalt rá, hogy jó előérzetei vannak, és ezt a teljesítménye is alátámasztotta. „Az edzőtábor alapvető célja, hogy fizikailag és taktikailag is felkészítsen minket a bajnoki, illetve jelen esetben a nemzetközi szereplés kezdetére. […] Ebben az időszakban lehetőségünk nyílik olyan extra terhelést végezni, ami a szezon közben kevésbé kivitelezhető. Bár a felkészülés rövid, mindent megteszünk azért, hogy a lehető legjobb formába hozzuk magunkat a szezon kezdetére.”