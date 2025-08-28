augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

17°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem várt biztos pont

20 perce

Kár siratni Szappanost – Kovácsik Ádám a számok alapján méltó utód

Címkék#Szappanos Péter#Kovácsik Ádám#Paksi FC

Hosszú sérülésekkel és hullámvölgyekkel tarkított időszak után Kovácsik Ádám újra a legjobb formáját hozza. Statisztikai mutatói az NB I élmezőnyébe repítik és a közönségkedvenc Szappanos Péter teljesítményével is felveszi a versenyt.

Ellenbruch Zsolt

Az előző idény tavaszi remeklésének egyik kulcsfigurája volt a télen kölcsönbe visszatérő Szappanos Péter, aki stabilitást adott a védelemnek és megalapozta, hogy a Paksi FC a bajnoki versenyfutásban is sokáig érintett legyen. Ennek nyomán a nyár egyik legfontosabb kérdésének tűnt, hogy mi lesz az atomvárosi alakulattal kapusfronton.

Kovácsik Ádám felnőtt a Paks első számú kapusának szerepére
Fotó: Török Attila

Titkon mindenki abban reménykedett, hogy az Al-Fateh szerződést bont a válogatott hálóőrrel, és mihamarabb visszatér az atomvárosiakhoz. Ez végül csak július közepén történt meg, Szappanos pedig a Puskás Akadémia ajánlatát fogadta el. A futballistát képviselő Schultz Levente az M4 Sportnak adott interjújában beszélt a történtekről:

Haraszti Zsolttal, a Paks sportigazgatójával folyamatos kapcsolatban voltam. […] Péter nagyon közel állt ahhoz, hogy ismét a tolnaiaknál folytassa. Természetesen első számú kapusként számoltak volna vele, ismeri a közeget, és erős érzelmi kötődés is van. Haraszti Zsolt hosszú távú projektben gondolkodott Pétert illetően, de közben olyan magyar klubok is bekapcsolódtak a versenyfutásba, amelyek anyagilag jobb feltételeket ajánlottak.

Az atomvárosi szurkolók alighanem örömmel fogadták volna a 34 esztendős hálóőr visszatérését, de a klub háza táján egyelőre nem bánhatják, hogy végül nem így alakult a történet. Ugyanis a kényszerhelyzetben egy olyan játékos lett a befutó, akiről talán kevesen gondolták volna, hogy képes lesz kulcsszerepet betölteni.

Egy új fejezet a nehézségek után

Az MLSZ „ötmagyaros” ajánlása és a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (NSMI) fiatal játékpercekre vonatkozó szabálya alapjaiban alakította át a nyári átigazolási piac erőviszonyait – ahogy azt a Szappanos-ügy is bizonyítja. Egy olyan alacsony költségvetésű klub, mint a Paks, sokkal inkább házon belül volt kénytelen megoldani a problémáit, szemben a tehetősebb riválisokkal. Így a kérdés leegyszerűsödött: Kovácsik Ádám rövid úton megnyerte a pozícióharcot a kereten belül, a bizalmat pedig a pályán is meghálálta.

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Az idény előtt maga a kapus is utalt rá, hogy jó előérzetei vannak, és ezt a teljesítménye is alátámasztotta. „Az edzőtábor alapvető célja, hogy fizikailag és taktikailag is felkészítsen minket a bajnoki, illetve jelen esetben a nemzetközi szereplés kezdetére. […] Ebben az időszakban lehetőségünk nyílik olyan extra terhelést végezni, ami a szezon közben kevésbé kivitelezhető. Bár a felkészülés rövid, mindent megteszünk azért, hogy a lehető legjobb formába hozzuk magunkat a szezon kezdetére.”

Ezek a sorok jól érzékeltetik, hogy Kovácsik fejben is készen állt arra, hogy új fejezetet nyisson pályafutásában – ami végül kulcsfontosságúvá vált.

A pályafutása persze nem volt mentes hullámvölgyektől. A 2020-as térdsérülése után már nem tudott azon a szinten teljesíteni, mint korábban. A mellőzött időszakok könnyen megtörhették volna, ám rendre vissza tudott kapaszkodni, és rövidebb periódusokra minden csapatánál megkapta a bizonyítási lehetőséget. Ez a fajta állóképesség és mentális tartás sokszor kevésbé látványos, mint egy bravúr, de legalább akkora jelentősége van abban, hogy 34 évesen képes megújulni.

A számok nyelvén: mit mondanak a statisztikák?

Míg Szappanost mindig is a stabilitás szimbólumaként tartották számon, Kovácsiknak most kellett bizonyítania, hogy a kiegyensúlyozottság is az erősségei közé tartozhat. Az előző idénybeli teljesítménye ugyan hagyott maga után kérdőjeleket, ezért sokan nem vártak tőle kiugró szezont. Ennek ellenére a paksiak kapusa idén kifejezetten összeszedett és olyan szintű produktumot nyújtott a nemzetközi porondon, ami talán a legjobb fokmérője volt a váratlan teljesítményjavulásnak.

Ahogy a számok is mutatják, Kovácsik ugyan több gólt kapott (8) és nem is tudott annyiszor „lenullázni” ellenfeleket, mint Szappanos, de a védési hatékonysága (76,4 százalék) és a kapujára érkező lövésekhez képest mutatott felülteljesítése (+2,08 PSxG±) nagyban hozzájárult, hogy a csapat újabb győzelmeket arasson a Konferencialiga selejtezőjében. Persze a mostani szereplés nem volt olyan eredményes, mint egy évvel korábban – akkor sikerült a továbbjutás a harmadik fordulóból –, de azt sem lehet elvitatni, hogy a keret gyengült a nyár folyamán, az ellenfelek minősége és nemzetközi rutinja pedig magasabb volt. Ez legalább akkora hatással volt az eredményekre, mint a kapusteljesítmény.

A tavalyi idényhez viszonyítva mindenképp látványos a javulás. A 2023/2024-es szezonban Kovácsiknak 11 mérkőzése volt (az utolsó előtti játéknapon Szappanos kiállítása miatt csak negyedóra jutott neki), idén pedig tíz összecsapáson védte a Paks kapuját. Miközben most minőségileg nehezebb időszakot élt meg – a sűrű menetrend és a tapasztaltabb nemzetközi ellenfelek miatt –, kevesebb gólt kapott, több védést mutatott be, védési hatékonysága szignifikánsan javult, és a várható gólokhoz képest is közel négy találattal teljesített jobban.

A PSxG± mutató talán a legbeszédesebb, amikor egy kapus teljesítményét vizsgáljuk. Ez azt mutatja meg, hogy a kapura érkező lövések minősége alapján mennyi gólt kellett volna kapnia a hálóőrnek, és ehhez képest mennyit engedett ténylegesen. A pozitív érték felülteljesítést jelent – Kovácsik esetében közel négy gólt „spórolt meg” a csapatnak, ami jól érzékelteti, mennyire fontos pillanatokban avatkozott közbe.

Ami talán még fontosabb, az a konzisztencia. Míg az előző idényben nagyon szélsőségesen teljesített – egyik héten négy kapott gól és nulla védés a Diósgyőr ellen, a következőn nyolc védés és kapott gól nélküli találkozó az Újpest ellen –, idén a rövid időn belül egymás után érkező mérkőzések terhe kifejezetten jót tett neki. Hiába jöttek három-négy naponta az összecsapások, Kovácsik még a két 3–0-s vereség alkalmával sem teljesített rosszul, a bajnokságban pedig a kapott gólok ellenére is rendre hozzátett a sikerhez.

A szurkolók bizalmától a jövő kérdéseiig

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a szurkolók nagy része kezdetben szkeptikusan fogadta Kovácsik szerepvállalását, hiszen Szappanos távozása után sokan kényszermegoldásnak érezték a helyzetet. Ehhez képest az idény első hónapjaiban szinte minden mérkőzésen rácáfolt a kételyekre.

A kérdés most leginkább az, mennyire tudja hosszabb távon is fenntartani ezt a szintet – visszatérve a heti egy mérkőzéses sorozatterheléshez. Ez ugyanis nagyban befolyásolhatja a Paks szezonját: a sérülések miatt olykor sosem látott hármas alkotja a védelem tengelyét, ami az egész csapat játékára kihatással van. Egy 34 éves kapus még bőven hozhat két-három erős idényt. Hiába kap szinte minden mérkőzésén gólt Kovácsik, a teljesítménye olyan szinten van, amit az atomvárosban korábban még nem tudott hozni.

Ez alapján lehet siratni Szappanost, de egyelőre nem érdemes: Kovácsik a jelenlegi formájában nélkülözhetetlen láncszemmé vált.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu