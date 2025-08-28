21 perce
Kár siratni Szappanost – Kovácsik Ádám a számok alapján méltó utód
Hosszú sérülésekkel és hullámvölgyekkel tarkított időszak után Kovácsik Ádám újra a legjobb formáját hozza. Statisztikai mutatói az NB I élmezőnyébe repítik és a közönségkedvenc Szappanos Péter teljesítményével is felveszi a versenyt.
Az előző idény tavaszi remeklésének egyik kulcsfigurája volt a télen kölcsönbe visszatérő Szappanos Péter, aki stabilitást adott a védelemnek és megalapozta, hogy a Paksi FC a bajnoki versenyfutásban is sokáig érintett legyen. Ennek nyomán a nyár egyik legfontosabb kérdésének tűnt, hogy mi lesz az atomvárosi alakulattal kapusfronton.
Titkon mindenki abban reménykedett, hogy az Al-Fateh szerződést bont a válogatott hálóőrrel, és mihamarabb visszatér az atomvárosiakhoz. Ez végül csak július közepén történt meg, Szappanos pedig a Puskás Akadémia ajánlatát fogadta el. A futballistát képviselő Schultz Levente az M4 Sportnak adott interjújában beszélt a történtekről:
Haraszti Zsolttal, a Paks sportigazgatójával folyamatos kapcsolatban voltam. […] Péter nagyon közel állt ahhoz, hogy ismét a tolnaiaknál folytassa. Természetesen első számú kapusként számoltak volna vele, ismeri a közeget, és erős érzelmi kötődés is van. Haraszti Zsolt hosszú távú projektben gondolkodott Pétert illetően, de közben olyan magyar klubok is bekapcsolódtak a versenyfutásba, amelyek anyagilag jobb feltételeket ajánlottak.
Az atomvárosi szurkolók alighanem örömmel fogadták volna a 34 esztendős hálóőr visszatérését, de a klub háza táján egyelőre nem bánhatják, hogy végül nem így alakult a történet. Ugyanis a kényszerhelyzetben egy olyan játékos lett a befutó, akiről talán kevesen gondolták volna, hogy képes lesz kulcsszerepet betölteni.
Egy új fejezet a nehézségek után
Az MLSZ „ötmagyaros” ajánlása és a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (NSMI) fiatal játékpercekre vonatkozó szabálya alapjaiban alakította át a nyári átigazolási piac erőviszonyait – ahogy azt a Szappanos-ügy is bizonyítja. Egy olyan alacsony költségvetésű klub, mint a Paks, sokkal inkább házon belül volt kénytelen megoldani a problémáit, szemben a tehetősebb riválisokkal. Így a kérdés leegyszerűsödött: Kovácsik Ádám rövid úton megnyerte a pozícióharcot a kereten belül, a bizalmat pedig a pályán is meghálálta.
Az idény előtt maga a kapus is utalt rá, hogy jó előérzetei vannak, és ezt a teljesítménye is alátámasztotta. „Az edzőtábor alapvető célja, hogy fizikailag és taktikailag is felkészítsen minket a bajnoki, illetve jelen esetben a nemzetközi szereplés kezdetére. […] Ebben az időszakban lehetőségünk nyílik olyan extra terhelést végezni, ami a szezon közben kevésbé kivitelezhető. Bár a felkészülés rövid, mindent megteszünk azért, hogy a lehető legjobb formába hozzuk magunkat a szezon kezdetére.”
Ezek a sorok jól érzékeltetik, hogy Kovácsik fejben is készen állt arra, hogy új fejezetet nyisson pályafutásában – ami végül kulcsfontosságúvá vált.
A pályafutása persze nem volt mentes hullámvölgyektől. A 2020-as térdsérülése után már nem tudott azon a szinten teljesíteni, mint korábban. A mellőzött időszakok könnyen megtörhették volna, ám rendre vissza tudott kapaszkodni, és rövidebb periódusokra minden csapatánál megkapta a bizonyítási lehetőséget. Ez a fajta állóképesség és mentális tartás sokszor kevésbé látványos, mint egy bravúr, de legalább akkora jelentősége van abban, hogy 34 évesen képes megújulni.
A számok nyelvén: mit mondanak a statisztikák?
Míg Szappanost mindig is a stabilitás szimbólumaként tartották számon, Kovácsiknak most kellett bizonyítania, hogy a kiegyensúlyozottság is az erősségei közé tartozhat. Az előző idénybeli teljesítménye ugyan hagyott maga után kérdőjeleket, ezért sokan nem vártak tőle kiugró szezont. Ennek ellenére a paksiak kapusa idén kifejezetten összeszedett és olyan szintű produktumot nyújtott a nemzetközi porondon, ami talán a legjobb fokmérője volt a váratlan teljesítményjavulásnak.
Ahogy a számok is mutatják, Kovácsik ugyan több gólt kapott (8) és nem is tudott annyiszor „lenullázni” ellenfeleket, mint Szappanos, de a védési hatékonysága (76,4 százalék) és a kapujára érkező lövésekhez képest mutatott felülteljesítése (+2,08 PSxG±) nagyban hozzájárult, hogy a csapat újabb győzelmeket arasson a Konferencialiga selejtezőjében. Persze a mostani szereplés nem volt olyan eredményes, mint egy évvel korábban – akkor sikerült a továbbjutás a harmadik fordulóból –, de azt sem lehet elvitatni, hogy a keret gyengült a nyár folyamán, az ellenfelek minősége és nemzetközi rutinja pedig magasabb volt. Ez legalább akkora hatással volt az eredményekre, mint a kapusteljesítmény.
Böde Dániel aláírná, amit kilenc éve a Fradiban már megtett
A tavalyi idényhez viszonyítva mindenképp látványos a javulás. A 2023/2024-es szezonban Kovácsiknak 11 mérkőzése volt (az utolsó előtti játéknapon Szappanos kiállítása miatt csak negyedóra jutott neki), idén pedig tíz összecsapáson védte a Paks kapuját. Miközben most minőségileg nehezebb időszakot élt meg – a sűrű menetrend és a tapasztaltabb nemzetközi ellenfelek miatt –, kevesebb gólt kapott, több védést mutatott be, védési hatékonysága szignifikánsan javult, és a várható gólokhoz képest is közel négy találattal teljesített jobban.
A PSxG± mutató talán a legbeszédesebb, amikor egy kapus teljesítményét vizsgáljuk. Ez azt mutatja meg, hogy a kapura érkező lövések minősége alapján mennyi gólt kellett volna kapnia a hálóőrnek, és ehhez képest mennyit engedett ténylegesen. A pozitív érték felülteljesítést jelent – Kovácsik esetében közel négy gólt „spórolt meg” a csapatnak, ami jól érzékelteti, mennyire fontos pillanatokban avatkozott közbe.
Ami talán még fontosabb, az a konzisztencia. Míg az előző idényben nagyon szélsőségesen teljesített – egyik héten négy kapott gól és nulla védés a Diósgyőr ellen, a következőn nyolc védés és kapott gól nélküli találkozó az Újpest ellen –, idén a rövid időn belül egymás után érkező mérkőzések terhe kifejezetten jót tett neki. Hiába jöttek három-négy naponta az összecsapások, Kovácsik még a két 3–0-s vereség alkalmával sem teljesített rosszul, a bajnokságban pedig a kapott gólok ellenére is rendre hozzátett a sikerhez.
A szurkolók bizalmától a jövő kérdéseiig
Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a szurkolók nagy része kezdetben szkeptikusan fogadta Kovácsik szerepvállalását, hiszen Szappanos távozása után sokan kényszermegoldásnak érezték a helyzetet. Ehhez képest az idény első hónapjaiban szinte minden mérkőzésen rácáfolt a kételyekre.
A kérdés most leginkább az, mennyire tudja hosszabb távon is fenntartani ezt a szintet – visszatérve a heti egy mérkőzéses sorozatterheléshez. Ez ugyanis nagyban befolyásolhatja a Paks szezonját: a sérülések miatt olykor sosem látott hármas alkotja a védelem tengelyét, ami az egész csapat játékára kihatással van. Egy 34 éves kapus még bőven hozhat két-három erős idényt. Hiába kap szinte minden mérkőzésén gólt Kovácsik, a teljesítménye olyan szinten van, amit az atomvárosban korábban még nem tudott hozni.
Ez alapján lehet siratni Szappanost, de egyelőre nem érdemes: Kovácsik a jelenlegi formájában nélkülözhetetlen láncszemmé vált.