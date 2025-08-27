Két idegenlégióssal győzte le Fradi a dombóváriakat

A hibátlan Ferencváros második csapatához látogatott a nyeretlen és idegenben még pont nélkül álló Dombóvár a harmadosztály szerdai fordulójában. Az NB I rekordbajnokának csikócsapata a nigériai Ibrahim Olalekan találatával az első félidő közepén szerzett vezetést (a másik légiós az ukrán Olekszij Szerdjukov volt), amire a zöld-fehérek még a szünet előtt rárúgtak még egyet. Az újonc dombóváriaknak az első félidőben két cserét is eszközölniük kellett, a helyzetük pedig a 48. percben Kilin András kiállításával még nehezebbé vált, végül négygólos vereséget szenvedtek.

Félegyházi Krisztiánéknak még várniuk kell az első idegenbeli pontjaikra

Fotó: Molnár Gyula

NB III, Dél-Nyugati csoport, 5. forduló

Ferencváros II–Dombóvári FC 4–0 (2–0)

Budapest, v.: Ódor

Dombóvár: Barkóczy (Nagy Sz., 42.) – Sárosi, Varga B. (Reizinger D., 30.), Kis-Fónai, Pintér M. – Félegyházi (Reizinger P., 65.), Lódri, Szatmári I. (Kolesznyikó, a szünetben), Párkányi – Kilin, Bunevácz (Hetesi, 65.). Edző: Horváth Zoltán

Gólszerző: Olalekan (27.), Knáb (39.), Horváth B. (82.), Birkás (90.)

Kiállítva: Kilin (48.)