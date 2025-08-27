augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

26°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Folytatódtak a sorozatok

30 perce

Két idegenlégióssal győzte le Fradi a dombóváriakat

Címkék#NB III-as foci#Dombóvár FC#Ferencváros II

A hibátlan Ferencváros második csapatához látogatott a nyeretlen és idegenben még pont nélkül álló Dombóvár a harmadosztály szerdai fordulójában. Az NB I rekordbajnokának csikócsapata a nigériai Ibrahim Olalekan találatával az első félidő közepén szerzett vezetést (a másik légiós az ukrán Olekszij Szerdjukov volt), amire a zöld-fehérek még a szünet előtt rárúgtak még egyet. Az újonc dombóváriaknak az első félidőben két cserét is eszközölniük kellett, a helyzetük pedig a 48. percben Kilin András kiállításával még nehezebbé vált, végül négygólos vereséget szenvedtek.

Félegyházi Krisztiánéknak még várniuk kell az első idegenbeli pontjaikra
Fotó: Molnár Gyula

NB III, Dél-Nyugati csoport, 5. forduló
Ferencváros II–Dombóvári FC 4–0 (2–0)
Budapest, v.: Ódor
Dombóvár: Barkóczy (Nagy Sz., 42.) – Sárosi, Varga B. (Reizinger D., 30.), Kis-Fónai, Pintér M. – Félegyházi (Reizinger P., 65.), Lódri, Szatmári I. (Kolesznyikó, a szünetben), Párkányi – Kilin, Bunevácz (Hetesi, 65.). Edző: Horváth Zoltán
Gólszerző: Olalekan (27.), Knáb (39.), Horváth B. (82.), Birkás (90.)
Kiállítva: Kilin (48.)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu