Két idegenlégióssal győzte le Fradi a dombóváriakat
A hibátlan Ferencváros második csapatához látogatott a nyeretlen és idegenben még pont nélkül álló Dombóvár a harmadosztály szerdai fordulójában. Az NB I rekordbajnokának csikócsapata a nigériai Ibrahim Olalekan találatával az első félidő közepén szerzett vezetést (a másik légiós az ukrán Olekszij Szerdjukov volt), amire a zöld-fehérek még a szünet előtt rárúgtak még egyet. Az újonc dombóváriaknak az első félidőben két cserét is eszközölniük kellett, a helyzetük pedig a 48. percben Kilin András kiállításával még nehezebbé vált, végül négygólos vereséget szenvedtek.
NB III, Dél-Nyugati csoport, 5. forduló
Ferencváros II–Dombóvári FC 4–0 (2–0)
Budapest, v.: Ódor
Dombóvár: Barkóczy (Nagy Sz., 42.) – Sárosi, Varga B. (Reizinger D., 30.), Kis-Fónai, Pintér M. – Félegyházi (Reizinger P., 65.), Lódri, Szatmári I. (Kolesznyikó, a szünetben), Párkányi – Kilin, Bunevácz (Hetesi, 65.). Edző: Horváth Zoltán
Gólszerző: Olalekan (27.), Knáb (39.), Horváth B. (82.), Birkás (90.)
Kiállítva: Kilin (48.)
