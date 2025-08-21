Két számban már biztos lesz paksi finalista Milánóban!

A Fojt Sára, Pupp Noémi, Ujfalvi Laura, Kőhalmi Emese kajak négyes 500 méteren harmadik helyen zárták az előfutamukat, de az Európa-bajnok kvartett a középfutamokat megnyerve bejutottak a pénteken 15.18 órakor kezdődő fináléba. Szintén „túlóráznia” kellett Kollár Kristófnak és Juhász Istvánnak kenu 500 méteren, miután a selejtezőben a kínai egység mögött a második helyen végzett.

Kőhalmi Emese,

Fotó: Szalmás Péter

Az Eb-bronzérmes paksi páros szombaton 10.34 órakor térdel ismét hajóba annak reményében, hogy bejutnak a szám másnapi döntőjébe. Egy finálés szerepése ugyanakkor lesz a kettősnek, miután Hajdu Jonatánnal és Fejes Dániellel kiegészített négyesük megnyerte az ötszáz méter előfutamát, bejutva az éremosztó versenyre, amit szombaton 15.36 órakor rendeznek a Milánó külterületén található Idroscalo szabadidőparkban.