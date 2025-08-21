augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

23°
+35
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kajak-kenu vb

1 órája

Két számban már biztos lesz paksi finalista Milánóban!

Címkék#Pupp Noémi#Juhász István#ASE (kajak)#Atomerőmű SE#Kollár Kristóf

A Pupp Noémivel felálló kajak négyes, valamint a Juhász Istvánt és Kollár Kristófot soraiban tudó kenu négyes is döntőzik Milánóban a gyorsasági világbajnokságon.

A Fojt Sára, Pupp Noémi, Ujfalvi Laura, Kőhalmi Emese kajak négyes 500 méteren harmadik helyen zárták az előfutamukat, de az Európa-bajnok kvartett a középfutamokat megnyerve bejutottak a pénteken 15.18 órakor kezdődő fináléba. Szintén „túlóráznia” kellett Kollár Kristófnak és Juhász Istvánnak kenu 500 méteren, miután a selejtezőben a kínai egység mögött a második helyen végzett.

Kőhalmi Emese, 
Fotó: Szalmás Péter

Az Eb-bronzérmes paksi páros szombaton 10.34 órakor térdel ismét hajóba annak reményében, hogy bejutnak a szám másnapi döntőjébe. Egy finálés szerepése ugyanakkor lesz a kettősnek, miután Hajdu Jonatánnal és Fejes Dániellel kiegészített négyesük megnyerte az ötszáz méter előfutamát, bejutva az éremosztó versenyre, amit szombaton 15.36 órakor rendeznek a Milánó külterületén található Idroscalo szabadidőparkban.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu