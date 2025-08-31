Már a folyók városában finomhangol a sportág örökös bajnoka

Jövő csütörtökön kezdődik Győrben a maratoni kajak-kenu világbajnokság. A kilencszeres világbajnok, friss Világjátékok-ezüstérmes Kiszli Vanda – a júniusi Európa-bajnoksághoz hasonlóan triplázni fog: kajak egyesben rövid körön és a klasszikus számban, illetve párosban Szerafin Zsófiával is elindul.

Kiszli Vanda várja a győri vb rajtját

Fotó: Balint Vekassy

„Sokan azt gondolják, hogy ha az embernek már ennyi címe van, akkor a következő verseny is jól fog sikerülni – nyilatkozott Kiszli Vanda a szövetség honlapjának. – Remélem, hogy jól fog sikerülni a vb, de nem szeretnék terhet tenni magamra. Nagyon várom a rajtot, kíváncsi vagyok, hogy milyen formát sikerült összehozni az elmúlt hetekben-hónapokban, és bízom benne, hogy mindhárom számom után boldogan szállok majd ki a hajóból. Jól ismerem a győri vizet, sok éve járok ide edzőtáborba-versenyre, most egy kicsit ugyan újítottak a pályán, rá fogunk menni a Rábára is, de alapvetően tetszik a pálya.”

Az Atomerőmű SE 31 éves kiválósága hozzátette: a csengtui Világjátékok mentálisan és fizikailag is sokat kivett belőle, így a hazaérkezés után pihent egy kicsit, de azóta már teljesen a vb-re koncentrál.

A vb-re negyvenkét ország több mint 450 sportolóját várják.