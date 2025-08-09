augusztus 9., szombat

Emőd névnap

34°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó kezdés

2 órája

Ezüstérmet szerzett a Világjátékokon Kiszli Vanda!

Címkék#ASE (kajak)#Atomerőmű SE#Világjátékok#Kiszli Vanda

Ezüstérmet szerzett a Világjátékokon Kiszli Vanda!

Kiszli Vanda rövid körön ezüstérmes lett

Forrás: Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Címvédőként utazott ki a kínai Csengtúban zajló Világjátékok maratoni kajakversenyeire Kiszli Vanda, aki a szombat hajnali rövid körös selejtezőből futamgyőztesként, összesítésben a második legjobb idővel jutott döntőbe. A magyar idő szerint délelőtti fináléban 1400 méternél a harmadik helyen haladt, végül a 3,5 kilométeres versenyben legnagyobb riválisa, a svéd Melina Andersson mögött másodikként ért célba.

Az Atomerőmű SE kilencszeres világ- és tizenegyszeres Európa-bajnoka vasárnap 9.15 órától a klasszikus távon (21 kilométer) ül hajóba.

A nem olimpiai sportágak nemzetközi multisportesemény mérkőzéseit és futamait a Világjátékok hivatalos oldalon élőben lehet figyelemmel követni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu