Ezüstérmet szerzett a Világjátékokon Kiszli Vanda!

Címvédőként utazott ki a kínai Csengtúban zajló Világjátékok maratoni kajakversenyeire Kiszli Vanda, aki a szombat hajnali rövid körös selejtezőből futamgyőztesként, összesítésben a második legjobb idővel jutott döntőbe. A magyar idő szerint délelőtti fináléban 1400 méternél a harmadik helyen haladt, végül a 3,5 kilométeres versenyben legnagyobb riválisa, a svéd Melina Andersson mögött másodikként ért célba.

Az Atomerőmű SE kilencszeres világ- és tizenegyszeres Európa-bajnoka vasárnap 9.15 órától a klasszikus távon (21 kilométer) ül hajóba.

A nem olimpiai sportágak nemzetközi multisportesemény mérkőzéseit és futamait a Világjátékok hivatalos oldalon élőben lehet figyelemmel követni.