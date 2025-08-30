A Los Angeles-i olimpia lebeg a világbajnok paksi páros szeme előtt

– A milánói világbajnokságon kenu négyesben aranyat szereztek, párosban pedig harmadik helyen végeztek. Érezték, hogy jó formában utaznak a vb-re?

Juhász István: – A júniusi Európa-bajnokságon párosban szintén bronzérmet szereztünk, amit a kontinenstorna előtt csináltunk, azt folytattuk a vb-ig. Fadd-Domboriban, majd Dunavarsányban és Szegeden is sikeres felkészülést végeztünk, úgyhogy jó formában érkeztünk a világbajnokságra.

Kollár Kristóf: – A felkészülés során visszaalapoztunk, keményebb és hosszabb edzéseket mentünk, de amikor nagyon fáradtak voltunk, akkor is jó időket tudunk kenuzni. Éreztük, ha rá tudunk tenni egy lapáttal még, valami nagy is kisülhet belőle Milánóban.

Kollár Kristóffal (elöl) és Juhász Istvánnal (mögötte) tizenhét év után nyert világbajnoki címet a férfi kenu négyes 500 méteren

Fotó: Szalmás Péter/MKKSZ

– A jó felkészülés ellenére mégis meglepetésnek számít, hogy tizenhét év után ismét Magyarország nyerte a C4 500 méter döntőjét.

K. K.: – Eredményben nem tippelgettünk, inkább úgy fogalmazok, hogy ha ki tudjuk kenuzni magunkat, akkor elégedettek lehetünk. Négyesben nem készültünk sokat, hiszen Hajdu Jonatán és Fejes Dániel másik klubban szerepel, így csak az edzőtáborban tudtunk összetérdelni velük. Az első éles versenyünk a világbajnoki előfutam volt, ahol jó pályát mentünk, tudtuk, ha a döntőben ezt meg tudjuk fejelni, akkor valami jó is kisülhet belőle. Az orosz és a spanyol egységet előzetesen magunk elé lőttem be, de nagyon jól kaptuk el a rajtot, ami végül kellett az aranyhoz.

J. I.: – Az arany meglepett mindenkit, ezzel szerintem nem árultam el nagy titkot. Habár Fejes Dániel mondta azt Dunavarsányban, hogy meg kell nyerni a döntőt, végül sikerült (nevet). Viszont való igaz, ez a négyes mindössze öt edzést csinált végig együtt, emiatt még nagyobb értéke van ennek az aranyéremnek.