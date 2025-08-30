1 órája
A Los Angeles-i olimpia lebeg a világbajnok paksi páros szeme előtt
A magyar kenu szakág ismét felkerült a világtérképre, miután négyesünk 500 méteren világbajnoki címet szerzett nemrég Milánóban. Az aranyéremben két paksinak, Kollár Kristófnak és Juhász Istvánnak elévülhetetlen érdemei voltak.
– A milánói világbajnokságon kenu négyesben aranyat szereztek, párosban pedig harmadik helyen végeztek. Érezték, hogy jó formában utaznak a vb-re?
Juhász István: – A júniusi Európa-bajnokságon párosban szintén bronzérmet szereztünk, amit a kontinenstorna előtt csináltunk, azt folytattuk a vb-ig. Fadd-Domboriban, majd Dunavarsányban és Szegeden is sikeres felkészülést végeztünk, úgyhogy jó formában érkeztünk a világbajnokságra.
Kollár Kristóf: – A felkészülés során visszaalapoztunk, keményebb és hosszabb edzéseket mentünk, de amikor nagyon fáradtak voltunk, akkor is jó időket tudunk kenuzni. Éreztük, ha rá tudunk tenni egy lapáttal még, valami nagy is kisülhet belőle Milánóban.
– A jó felkészülés ellenére mégis meglepetésnek számít, hogy tizenhét év után ismét Magyarország nyerte a C4 500 méter döntőjét.
K. K.: – Eredményben nem tippelgettünk, inkább úgy fogalmazok, hogy ha ki tudjuk kenuzni magunkat, akkor elégedettek lehetünk. Négyesben nem készültünk sokat, hiszen Hajdu Jonatán és Fejes Dániel másik klubban szerepel, így csak az edzőtáborban tudtunk összetérdelni velük. Az első éles versenyünk a világbajnoki előfutam volt, ahol jó pályát mentünk, tudtuk, ha a döntőben ezt meg tudjuk fejelni, akkor valami jó is kisülhet belőle. Az orosz és a spanyol egységet előzetesen magunk elé lőttem be, de nagyon jól kaptuk el a rajtot, ami végül kellett az aranyhoz.
J. I.: – Az arany meglepett mindenkit, ezzel szerintem nem árultam el nagy titkot. Habár Fejes Dániel mondta azt Dunavarsányban, hogy meg kell nyerni a döntőt, végül sikerült (nevet). Viszont való igaz, ez a négyes mindössze öt edzést csinált végig együtt, emiatt még nagyobb értéke van ennek az aranyéremnek.
Kollár Kristóffal és Juhász Istvánnal világbajnok a kenu négyes egység!
– A párosban „könnyebb” dolguk volt, hiszen összeszokott párosuk az Európa-bajnokságon – szintén ötszázon – a dobogó alsó fokán végeztek.
J. I.: – Racicében nem voltak ott az oroszok és a fehéroroszok, így utólag ennek örülünk. A világbajnokságon rajtuk kívül Kínának és Brazíliának is erős egysége volt, egy szóval most erősebb volt a mezőny. Azt is tudtuk, hogy a dobogóhoz az olaszokat és a spanyolokat is meg kell verni – sikerült.
K. K.: – Előzetesen a dobogó nagyon jó eredménynek számított volna, látva a mezőnyt én az első hattal is elégedett lettem volna. Ebben az olimpiai számban a napi forma döntő szempont, hogy ki hogyan kel fel, annyira sűrű és kiegyensúlyozottak az egységek.
– A világbajnokság volt az utolsó nagy verseny az évben. Most két hét pihenőt kaptak, majd folytatódnak az edzések a még sikeresebb jövő reményében?
K. K.: – Nehéz lesz ezt überelni, mert elég magasra tettük a lécet, de azon leszünk, hogy megugorjuk. Friss egység vagyunk Pistivel, sok fejlődési potenciál van bennünk és a magyar kenuban. Az első állomás egy következő világeseményre az itthoni válogató megnyerése lesz. Idén sikerült a Hajdu Jonatán, Adolf Balázs párost megnyernünk, azon leszünk, hogy ez jövőre is összejöjjön.
J. I.: – Húsz éves vagyok, még az U23-as korosztályban is csak másodéves, úgyhogy ez az arany és bronz számomra jelenleg most a mindent jelenti. Kristóffal áprilisban térdeltünk össze először, mindketten fiatalok vagyunk, az akaratunk, kitartásunk megvan, úgyhogy erre az évre lehet még alapozni. Idén a mentális edzésmódszerre nagyobb hangsúlyt fektettünk, regenerálódásban sokat fejlődtünk, behoztuk a hiperbár kamrát, ami tiszta oxigén belélegzésére szolgál, megelőzve a sérüléseket. A szövetség és Bedecs Ferenc vezetésével az Atomerőmű SE is megtesz mindent azért, hogy sikeresek lehessünk.
Világbajnoki bronzérmes a paksi Kollár-Juhász kenu páros!
– Ha azt mondom, hogy Los Angeles 2028, mi jut az eszükbe?
J. I.: – Nagy motiváció az olimpia, de addig még három év van, a kvótát is meg kell szerezni, ami nem lesz egyszerű. Új, pontszerzésen alapuló rendszert vezetett be idén a nemzetközi szövetség, de azon leszünk, hogy ott lehessünk Los Angelesben.
K. K.: – Elsődlegesen az, hogy nagyon szeretnék ott lenni végre egy olimpián. Tavaly tartalékos voltam, így egy hajszállal csúsztam le Párizsról. Úgy érzem most, ha valamikor, akkor Los Angelesben ott lehetek. Huszonhét éves lesz akkor, remélhetőleg erőm teljében, de addig a kvótát be kell zsebelni.