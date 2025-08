Konferencialiga: szervezett, veszélyes, de sebezhető – a Polisszja következik a Paksnak

Az ukrán sportlapok és maga Ashur is hangsúlyozta, hogy a döntés mögött nem sportszakmai, hanem személyi és szervezeti konfliktusok húzódtak meg. Az edző és stábja szélesebb körű változtatásokat kért a klubelnöktől, Henadij Butkevicstől: egyes stábtagok cseréjét, az utánpótlás szakmai vezetésének átalakítását, valamint nagyobb önállóságot az edzői döntésekben.

Henadij Butkevics, a Polisszja elnöke

A vezetőség válasza drasztikus volt: belső vizsgálatot indított, majd nemcsak Ashurt és teljes stábját, hanem az operatív menedzsert és a vezető játékosmegfigyelőt is eltávolította. Bár a hivatalos közlemények mindvégig „belső ügyekről” szóltak, a sajtóban pénzügyi visszaélések gyanúja is felmerült, amelyet azonban a klubvezetés sosem erősített meg.

Szakmai tükör

A konfliktusok és az edzőváltás ellenére a Polisszja a negyedik helyen zárt, kiharcolta a Konferencia-liga-szereplés jogát, és az idény szakmai profilja jól kirajzolódik.

Védekezés: A csapat agresszíven lépett fel, magas presszinget alkalmazott, és igyekezett az ellenfelet a szélekre terelni. A beadásokat többnyire jól hatástalanították, ami magabiztos, szervezett védelmet eredményezett.

Labdabirtoklás: A Polisszja játékát inkább progresszív futball jellemezte. Hátul stabil labdajáratásokkal kezdtek, majd vonalakat áttörő passzokkal vagy hosszú indításokkal próbálták megjátszani főként a széleket. Az ellenfél térfelén is képesek voltak labdát birtokolni, de a lassú oldalváltások miatt a felállt védelmek bontása nehézkes maradt.

Helyzetkialakítás és befejezés: A támadások befejezése a Polisszja egyik legnagyobb erőssége volt. Gólhelyzeteik száma és minősége a ligaátlag felett mozgott, a beadások rendre veszélyt teremtettek, és sok fejes kísérlet jellemezte a játékukat. A pontrúgások és a kontratámadások inkább közepes hatékonyságot mutattak, míg a direkt játék kifejezetten gyengének számított.

Csapatszinten a statisztikák is kettős képet mutattak. Támadásban a Polisszja a bajnokság ötödik legtöbb gólját szerezte, a hetedik legmagasabb várható gólmutatóval (xG) és a lövések számában is az élmezőnyben végzett. Védekezésben a Polisszja engedte a legkevesebb lövést az egész ligában, és a várható kapott gól (xGA) mutatóban is a második helyen zárt. Ehhez képest a hetedik legkevesebb gólt kapták, ami arra utal, hogy a hátsó alakzat teljesítménye a helyzetszám alapján várhatónál gyengébb volt, és a statisztikai fölény nem párosult valódi eredményességgel.