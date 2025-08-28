Kórházba szállították a Dombóvár kapusát, hetekre kidőlt a sorból

„Az első félidő nagyon szerencsétlenül alakult, hiszen sérülés miatt előbb elveszítettük az egyik középső védőnket, majd a kapusunkat szállította mentő a kórházba egy ütközés után, végül a félidő hajrájában egy felelőtlen szabálytalanság után emberhátrányba is kerültünk” – fogalmazott Horváth Zoltán, a Dombóvári FC edzője a 4–0-ra elveszített találkozóval kapcsolatban.

Barkóczy Kristóf a második gólnál, miközben vetődött ki a labdára, összeütközött a találatot szerző ferencvárosi játékossal és saját védőjével, földre érkezésnél pedig beverte a fejét. Kórházba szállították, ahol a CT-vizsgálat agyrázkódást mutatott ki nála, így 10-12 nap pihenő vár a 19 éves kapusra, tudtuk meg a dombóváriak edzőjétől. Varga Bencét húzódás miatt kellett lecserélni, vélhetően a vasárnapi hazai mérkőzésen számíthat rá a szakmai stáb. Nem úgy Kilin Andrásra, aki piros lapja miatt eltiltását tölti majd a Pénzügyőr SE elleni újonc és egyben kiesési rangadón.