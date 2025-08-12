Tiszteletadás és gyertyagyújtás
1 órája
Körmenden is megemlékeztek a tragikus körülmények között meghalt fiatal játékosról
Az Egis Körmend NB I-es kosárlabdaklub szurkolói is megemlékeztek a szombaton elhunyt fiatal szekszárdi kosárlabdázóról, Fricsi Dóráról. Hétfőn este a városi sportcsarnoknál gyűltek össze főhajtásra ifjú és egykori kosarasok, piros-fekete drukkerek. Az együtt érző emlékezők a földi létből váratlanul távozó ifjú kosárlabdázó fotójánál helyeztek el gyertyákat, mécseseket, leróva kegyeletüket a tragikus hirtelenséggel elhunyt játékos emléke előtt.
22 órája
Megszakad a szív – könnyfakasztó sorokkal búcsúzik Dóritól az egykori kosaras (videóval és képgalériával)Könnyfakasztó sorokkal búcsúzott az egykori szekszárdi kosárlabdázó.
Tegnap, 8:51
Százak emlékeztek gyertyagyújtással a tragikusan elhunyt kislányra (galéria)
