Tiszteletadás és gyertyagyújtás

1 órája

Körmenden is megemlékeztek a tragikus körülmények között meghalt fiatal játékosról

Címkék#TARR KSC Szekszárd#EGIS Körmend#megemlékezés#kosárlabda

Teol.hu

Az Egis Körmend NB I-es kosárlabdaklub szurkolói is megemlékeztek a szombaton elhunyt fiatal szekszárdi kosárlabdázóról, Fricsi Dóráról. Hétfőn este a városi sportcsarnoknál gyűltek össze főhajtásra ifjú és egykori kosarasok, piros-fekete drukkerek. Az együtt érző emlékezők a földi létből váratlanul távozó ifjú kosárlabdázó fotójánál helyeztek el gyertyákat, mécseseket, leróva kegyeletüket a tragikus hirtelenséggel elhunyt játékos emléke előtt. 

 

