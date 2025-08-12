augusztus 12., kedd

Klára névnap

42 perce

Döntsön Ön, ki legyen a vármegyei II. osztály közönségdíjasa!

Teol.hu

A Teol.hu és a Tolnai Népújság hagyományaihoz híven a vármegyei II. osztály szakmai díjasa mellett minden félszezonban egy közönségdíjast is választunk. Most Önökön a sor, hogy eldöntsék, a tavaszi válogatottba bekerült játékosok közül ki nyújtotta a legjobb teljesítményt. Szavazni egy héten keresztül, augusztus 12-e 10 órától augusztus 19-e 10 óráig lehet. 

A szakmai díjat elnyerő kisdorogi Miklós Istvánra nem adható le szavazat!

