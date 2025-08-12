Szavazzon!
1 órája
Döntsön Ön, ki legyen a vármegyei II. osztály közönségdíjasa!
A Teol.hu és a Tolnai Népújság hagyományaihoz híven a vármegyei II. osztály szakmai díjasa mellett minden félszezonban egy közönségdíjast is választunk. Most Önökön a sor, hogy eldöntsék, a tavaszi válogatottba bekerült játékosok közül ki nyújtotta a legjobb teljesítményt. Szavazni egy héten keresztül, augusztus 12-e 10 órától augusztus 19-e 10 óráig lehet.
A szakmai díjat elnyerő kisdorogi Miklós Istvánra nem adható le szavazat!
SzavazásKorábbi szavazások
A szakmai díjas mellett minden félszezonban egy közönségdíjast is választunk. Most Önökön a sor, hogy eldöntsék, a tavaszi válogatottba bekerült játékosok közül ki nyújtotta a legjobb teljesítményt. Szavazni egy héten keresztül, augusztus 12-e 10 órától augusztus 19-e 10 óráig lehet. A szakmai díjasra nem adható le szavazat!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre