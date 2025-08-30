augusztus 30., szombat

A házigazda is kipipálva

35 perce

Tornagyőzelemmel hangolt a Sió Kupára a KSC Szekszárd

Címkék#felkészülési mérkőzés#nemzetközi torna#KSC Szekszárd

A házigazda KP Brno 77–72-es legyőzésével nyerte meg a csehországi Kappa Kupát a Tarr KSC Szekszárd, amely jövő héten hazai pályán a Sió Kupával folytatja felkészülését.

Ellenbruch Zsolt

A szlovákiai Pöstyén elleni pénteki, hosszabbításba torkollt győztes elődöntő után a vendéglátóval találkozott Magyar Bianka csapata a négycsapatos nemzetközi torna döntőjében, amelynek mindkét félidejének elején igaz volt, hogy a brnóiak dobáshatékonyságával szemben nehéz volt ellenszert találniuk a kék-fehéreknek. A KSC játékosai inkább a rossz váltásokból fakadó könnyű kosarak és a sok szabálytalanság miatt bosszankodhattak, hiszen ezek elkerülhető hibák voltak. 

Dombai Rékáék a döntőben legyőzték a házigazda Brno gárdáját
Fotó: Jan Russnak

Pozitívum viszont, hogy az elődöntőben tapasztalt fegyelmezetlenség helyett ezúttal sokkal rendezettebben zárták le a lerohanásokat – ami mindenképp a fejlődés jele. Pozitívum viszont, hogy az elődöntőben tapasztalt fegyelmezetlenség helyett ezúttal sokkal rendezettebben zártak vissza a lerohanások ellen – ami mindenképp a fejlődés jele.

Támadásban újabb erősségek mutatkoztak meg: a betörés-kiosztás és az elzárásokból kialakított tiszta dobóhelyzetek a szezon sikerességének alapját jelenthetik. Az összeszokatlanság jelei ugyan még látszanak – ami alig néhány nap közös munka után természetes –, de ezekből adódott a játék hullámzása is. Amikor összeállt a KSC játéka, a cseh csapat sem tudott igazán mit kezdeni vele, viszont az eladott labdák és a pontatlan passzok időszakában a csehek rendre nagyobb előnyre tettek szert.

Küzdeni akarásból ezúttal sem volt hiány: többször is sikerült nyolc-tíz pontos hátrányt ledolgozni, a hajrában pedig a mentális erő még inkább megmutatta a szekszárdi csapat tartását. A tornagyőzelem örömteli siker, ugyanakkor az eredménytől függetlenül is értékes tapasztalatokat jelent mind a játékosok, mind a szakmai stáb számára.

A Tarr KSC Szekszárd szeptember 5-én és 6-án rendezi meg hagyományos Sió Kupa felkészülési tornáját, ahol a pénteki elődöntőben 18 órától a székesfehérvári Dávid Kornél Kosárlabda Akadémiával (a másik elődöntőben TFSE–Győr meccset rendeznek). A helyosztókra másnap 15 és 17.30 órakor kerül sor a városi sportcsarnokban.

Felkészülési mérkőzés
KP Brno (cseh)–Tarr KSC Szekszárd 72–77

 

