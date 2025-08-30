Tornagyőzelemmel hangolt a Sió Kupára a KSC Szekszárd

A szlovákiai Pöstyén elleni pénteki, hosszabbításba torkollt győztes elődöntő után a vendéglátóval találkozott Magyar Bianka csapata a négycsapatos nemzetközi torna döntőjében, amelynek mindkét félidejének elején igaz volt, hogy a brnóiak dobáshatékonyságával szemben nehéz volt ellenszert találniuk a kék-fehéreknek. A KSC játékosai inkább a rossz váltásokból fakadó könnyű kosarak és a sok szabálytalanság miatt bosszankodhattak, hiszen ezek elkerülhető hibák voltak.

Dombai Rékáék a döntőben legyőzték a házigazda Brno gárdáját

Fotó: Jan Russnak

Pozitívum viszont, hogy az elődöntőben tapasztalt fegyelmezetlenség helyett ezúttal sokkal rendezettebben zárták le a lerohanásokat – ami mindenképp a fejlődés jele. Pozitívum viszont, hogy az elődöntőben tapasztalt fegyelmezetlenség helyett ezúttal sokkal rendezettebben zártak vissza a lerohanások ellen – ami mindenképp a fejlődés jele.

Támadásban újabb erősségek mutatkoztak meg: a betörés-kiosztás és az elzárásokból kialakított tiszta dobóhelyzetek a szezon sikerességének alapját jelenthetik. Az összeszokatlanság jelei ugyan még látszanak – ami alig néhány nap közös munka után természetes –, de ezekből adódott a játék hullámzása is. Amikor összeállt a KSC játéka, a cseh csapat sem tudott igazán mit kezdeni vele, viszont az eladott labdák és a pontatlan passzok időszakában a csehek rendre nagyobb előnyre tettek szert.