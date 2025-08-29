Hosszabbításban nyert és bejutott a döntőbe a KSC Szekszárd

Győzelemmel kezdte felkészülési mérkőzéseinek sorát a Tarr KSC Szekszárd, amely hosszabbítást követően hat ponttal győzte le a legutóbbi négy bajnoki kiírásban aranyérmes szlovák Piestanske Cajky csapatát. A kék-fehéreknél ott volt a napokban még az U21-es válogatottal a debreceni 3x3-as tornán szereplő Holcz Rebeka, míg a nyáron érkezett új játékosok élesben bizonyíthattak a szakmai stábnak.

Bejutott a brnói négyes torna döntőjébe a Tarr KSC Szekszárd

Örömteli látványt nyújtott, hogy már az első edzőmeccsen látszódott abból valami, ami valószínűleg a csapat játéka lehet az előttünk álló szezonban. Támadó oldalon időnként nagyon szépen járt a labda kézről kézre, sikerült kijátszani az üres dobóhelyzeteket. Ugyan nem volt magas a hatékonyság, de ennek egy ilyen találkozón nincs is jelentősége. Védekezésben már inkább hullámzó volt a teljesítmény, többször is csak az ellenfél gyenge dobásainak volt köszönhető, hogy nem tudtak nagyobb előnyt kialakítani. Ezen felül, ami negatív értelemben kiemelendő, hogy az eladott labdák után könnyedén rohant át a csapaton az ellenfél, nem volt meg a kellő fegyelmezettség a visszazárást illetően.

Ezeket a hibákat van még idő kijavítani, akár már a szombati döntőben, ahol 13.30 órakor a házigazda KP Brno lesz az ellenfél. A cseh egylet az elődöntőben 81–51-re múlta felül a TFSE-MTK csapatát.

Felkészülési mérkőzés

Tarr KSC Szekszárd–Piestanske Cajky (szlovák) 60–54 (11–12, 10–8, 16–14, 12–15, 11–5) – h. u.

A legeredményesebb szekszárdiak: Gakdeng, Karlen 15-15, Dombai 12