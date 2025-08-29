augusztus 29., péntek

Felkészülési torna

57 perce

Hosszabbításban nyert és bejutott a döntőbe a KSC Szekszárd

Címkék#felkészülési torna#felkészülési mérkőzés#KSC Szekszárd

Bejutott a brnói négyes torna döntőjébe a Tarr KSC Szekszárd

Forrás: Tarr KSC Szekszárd

Győzelemmel kezdte felkészülési mérkőzéseinek sorát a Tarr KSC Szekszárd, amely hosszabbítást követően hat ponttal győzte le a legutóbbi négy bajnoki kiírásban aranyérmes szlovák Piestanske Cajky csapatát. A kék-fehéreknél ott volt a parketten a napokban még az U21-es válogatottal a debreceni 3x3-as tornán szereplő Holcz Rebeka, de a nyáron érkezett új arcok is élesben bizonyíthattak.

A KSC sikerével bejutott a csehországi négyes torna szombati döntőjébe, ahol 13.30 órakor a házigazda KP Brno lesz. A vendéglátó az elődöntőben 81–51-re múlta felül a TFSE-MTK csapatát.

Felkészülési mérkőzés
Tarr KSC Szekszárd–Piestanske Cajky (szlovák) 60–54 (11–12, 10–8, 16–14, 12–15, 11–5) – h. u.

 

 

