Hosszabbításban nyert és bejutott a döntőbe a KSC Szekszárd

Győzelemmel kezdte felkészülési mérkőzéseinek sorát a Tarr KSC Szekszárd, amely hosszabbítást követően hat ponttal győzte le a legutóbbi négy bajnoki kiírásban aranyérmes szlovák Piestanske Cajky csapatát. A kék-fehéreknél ott volt a parketten a napokban még az U21-es válogatottal a debreceni 3x3-as tornán szereplő Holcz Rebeka, de a nyáron érkezett új arcok is élesben bizonyíthattak.

A KSC sikerével bejutott a csehországi négyes torna szombati döntőjébe, ahol 13.30 órakor a házigazda KP Brno lesz. A vendéglátó az elődöntőben 81–51-re múlta felül a TFSE-MTK csapatát.

Felkészülési mérkőzés

Tarr KSC Szekszárd–Piestanske Cajky (szlovák) 60–54 (11–12, 10–8, 16–14, 12–15, 11–5) – h. u.