3 órája
Ez a fiatal csapat most türelmet érdemel (videóval és galériával)
Immár teljes keret. A Tarr KSC Szekszárd tizenkét bevethető játékossal készül a 2025/2026-os bajnoki szezonra.
Augusztus közepén még kilenc játékossal kezdte meg a felkészülést a Tarr KSC Szekszárd női kosárcsapata a 2025/2026-os szezonra. Kedden a negyedik légiós is csatlakozott a kerethez, így velük folytatódott a munka. A magyar válogatott Dombai Réka mellett az irányító poszton számításba vett portugál válogatott Ana Carolina Rodrigues, a svéd bedobó Evelyn Ovner, valamint az amerikai erőcsatár, Liza Karlen, illetve a center Maria Gakdeng is csatlakozott a közös gyakorláshoz.
Magyar Bianka, a szekszárdiak vezetőedzője elmondta, 13 játékos alkotja a keretet, a keresztszalag-szakadásból lábadozó Baa Dominika még többiektől külön végzi a kontakt nélküli munkát és az erősítő gyakorlatokat. Pénteken Brnóba utazik a KSC, ahol felkészülési tornán vesz részt. Kezdésként a Pöstyén ellen játszanak, majd másnap következik a helyosztó a négycsapatos kupán. A következő hétvégén, szeptember 5-6-án következik az 56. Sió Kupa. A városi sportcsarnokban rendezendő hagyományos megméretésen pénteken a Serco UNI Győr és a TFSE-MTK párharca nyitja a programot, majd ezt követi a Tarr KSC Szekszárd és a Dávid Kornél KA összecsapása. Másnap előbb 15.30-tól a bronzmeccset játssza a két vesztes, 18 órától pedig a kupagyőzelemért csap össze az előző nap két nyertes alakulata.
A KSC Szekszárd szeptember 18-án már nemzetközi kupameccset játszik
A szurkolókat érintő hír, hogy szeptember 3-án, szerdán 17 és 18 óra között nyílt edzés keretében ismerkedhetnek a drukkerek a – fiatal szekszárdi tehetségeket is felvonultató – csapattal. Ezt követően főzéssel egybekötött szurkolói ankétra várják a sportszimpatizánsokat, ahol akár a játékosoktól és a vezetőktől is kérdezhetnek. Magyar Bianka hozzátette: a nagyon fiatal átlagéletkorú csapattal szembeni legnagyobb szurkolói erény idén a türelem lehet.
A szezon első nagy téttel bíró mérkőzését még a bajnoki rajt előtt lejátssza a csapat, hiszen az Európa-kupa-selejtezőjében szeptember 18-án a cseh DSK Basketball Brandys otthonában lépnek pályára Dombaiék. Az oda-visszavágós kuparendszerű párharc második szekszárdi találkozójának időpontja 25-e, 18 óra.
Teljes kerettel készül a Tarr KSC SzekszárdFotók: Mártonfai Dénes
