A Szekszárd új centere letartolta Afrikát

Bár a 2025-ös WNBA-drafton nem kelt el, meghívást kapott az Atlanta Dream edzőtáborába – ami önmagában jelzi, hogy a liga szűk elitjének figyelmét is felkeltette. A végleges keretbe ugyan nem került be, de szakértők szerint ez is bizonyítja, hogy játéka és fizikai adottságai profi szinten is megállják a helyüket. Ezt már Szekszárdon bizonyíthatja, ahol hamarosan megkezdi első profi idényét. Ám mielőtt pályára lépne Magyarországon, még egy fontos feladat vár rá: Dél-Szudán képviseletében az AfroBasket tornán kellett bizonyítson.

Az afrikai kontinensviadal újdonsült sztárja

A 12 csapatos női AfroBasket különleges lebonyolítású: a háromcsapatos csoportkör után mindenki folytatja a küzdelmeket, a csoportgyőztesek egyből a negyeddöntőbe kerülnek, a többiek a nyolcaddöntőben folytatják. Dél-Szudán Mali (53–55) és Kamerun (63–70) ellen is szoros meccset veszített, így az utolsó helyről ment tovább. Az első két találkozón Gakdeng még inkább megilletődött újoncnak tűnt: mindkétszer nyolc pontig jutott, kilenc, illetve négy lepattanóval, miközben a tapasztalt posztjátékosok könnyen kizárták a festékből.