A szekszárdi csapat rutinos játékosok és fiatal tehetségek egyvelege

A profi kosárlabdában a legtöbb fejtörést a légiósok kiválasztása okozza, a nyári újratervezés a Tarr KSC Szekszárd szakmai stábjának sem ismeretlen.

A portugál Rodrigues és az amerikai Gakdeng a KSC Szekszárd edzésén

Fotó: Mártonfai Dénes

Vannak klubok, ahol egzakt értékek alapján döntik el, hogy a játékos illik-e a klubfilozófiába, máshol vabankot játszanak, az ügynökök ajánlása alapján döntik el, hogy a játékos megfelelő alternatívát jelent az adott posztra. A kiválasztásnak csak első lépcsője a fizikai képességek megléte, talán még ennél is fontosabb a motiváció és a játékkészség. Hogy valaki megállja a helyét egy idegen kultúrában, kosárlabda-környezetben, az összefüggésbe hozható az életmód-általános értelmi képesség-mozgáskoordináció hármassal is.

Szekszárdon ezúttal a képesség-mentalitás-személyiség jellemzők alapján választottak. Magyar Bianka vezetőedző szerint a személyiség volt a legfontosabb ismertetőjegy. Így került két európai szinten rutinosnak mondható légiós és két újonc amerikai a keretbe.

Az elsőként bejelentett Liza Karlen a nagy hírű Notre Dame egyetemen végzett. Fiatal, lendületes, fizikális játékosról van szó, akinek Kathryn Westbeld pótlása lesz a feladata. A képzett, több poszton bevethető, kívülről és a palánk alatt egyaránt jól teljesítő magas ember szerződtetésével biztosra mentek a szekszárdiak, hiszen Magyar Bianka kikérte Westbeld véleményét, mivel Kathryn húga és Liza csapattársak voltak.

A tavalyi szezonban a center hiányposzt volt a KSC Szekszárdnál, így a Dél-Szudánból származó Maria Gakdenggel szemben nagyok az elvárások. A 190 centis Gakdeng a védekezésben is jeleskedik, hosszú kezei és atletikussága miatt dobásblokkolásban kiugró számokat produkált. A dél-szudáni válogatottal harmadik lett az Afrika-bajnokságon, így óriási bizonyítási vággyal érkezett Szekszárdra.

A Tarr KSC Szekszárd rutinos légiósokat és újonc amerikaiakat szerződtetett

A portugál válogatott irányítójaként az Európa-bajnokságon is szerepelt Ana Carolina Rodrigues rutinos kosárlabdázó, hiszen hazájában a Benficával bajnoki címet nyert, a döntő legjobbjának is megválasztották. A belga és svájci élvonalban is lehúzott két-két idényt. Tapasztalt játékos, aki klubcsapataival rendszeres résztvevője volt az Európa-kupának. Nem csak a karmesteri pálca suhogtatása lesz a feladata, a tehetséges szekszárdi fiatalok összefogása is rá hárul.

A svéd Evelyn Ovner 32 évével a rutint képviseli majd az újjáalakuló együttesben. A svéd bedobó megfordult Angliában, Olaszországban, Németországban és Portugáliában. A legutóbbi idényt a Benficánál töltötte, az Európa-kupában kimagasló, negyven százalékos hatékonysággal dobta a hárompontosokat. A kinti dobás pedig Magyar Bianka játékrendszerének egyik alapja.

És ne feledkezzünk meg a magyar válogatott Dombai Rékáról sem, aki a győriekkel bajnoki és Magyar Kupa ezüst-, valamint bronzérmeket szerzett, és aki úgy döntött, hogy fejlődése érdekében a Győrben eltöltött hat év után – tele motivációval – új kihívást keres.