Egykori bonyhádi atlétával készülnek a Vasas sportolói (képgalériával)

Bátori Lilianna a besztercebányai ezüstkategóriás versenyen ugrotta a 193 centis egyéni csúcsát

Fotó: Mate Reka

– Nyáron pihenhetnek is az atlétáid?

– Korosztályfüggő. A serdülők júliusban végig pihenhettek, a junioroknak július közepéig tartott a versenyidőszak. Akik a felnőtt ob-ra készültek, ők augusztus 2. után tudtak lazítani. Nekem nincs pihenés a korosztályi átfedések miatt. Bátori Liliannának megy tovább a szezon, most fog eldőlni, hogy összejön-e a kvalifikáció a felnőtt világbajnokságra. Tavaly az U18-as, majd az U20-as Eb-t is megnyerte, de a nagyon jól sikerült fedett pályás szezont követően volt egy komoly hullámvölgy is a nyári időszakban. Bár fizikálisan abszolút jó állapotban volt, de valahogy a nagyobb magasságokon nem állt össze rendesen a mozgása, nem voltak határozottak az utolsó lépések, ezért nem jött ki az eredmény. De szerencsére amikor igazán kellett, a fő versenyen, az U20-as Eb-n nagyon jól versenyzett. Végre az a mozgás jött vissza, ami már fedett pályán is látható volt, és ennek meg is lett az eredménye. Volt egy nagyon komoly ellenfele, a hazai pályán versenyző finn lány, de Lilianna szerencsére jó versenyzőtípus, mikor igazán nagy a tét, akkor tud jól ugrani. Edzéseken 180-nál nagyobbat csak egyszer ugrott, versenyen viszont 190 fölött ugrott már többször is, ami mindenképp komoly fegyvertény.

– Szerinted mi minden kell egy jó eredményhez?

– Atlétikában sajnos nem lehet megkerülni a genetikai adottságokat, az egy nagyon erős hányad. Mindenképp kell a motiváció, hogy élvezze amit csinál. Minden idegszálával arra koncentráljon, hogy akarjon fejlődni. Az atlétika az arcodba tolja az eredményt, itt nem lehet mellébeszélni, hogy jól teljesítettem-e vagy sem. Itt van egy egyéni csúcs, van fejlődési görbe, ehhez sokkal könnyebb mérje magát a sportoló. Biztos, hogy nagyfokú szerencse is kell, ne jöjjenek sérülések. És szükség van munkabírásra, monotónia tűrésre.

– Bár az atlétika nem csapatsportág, de mennyire érzed fontosnak a csapattársak szerepét?

– Anélkül nem működik. Lehet, hogy akadnak olyan atléták, akik tudnak egyedül edzeni, de mi mindig is nagy csapatban készültünk. Hozzám is ez állt közel még aktív sportolói időszakomban, de úgy látom, hogy ez kell is. Főleg egy hosszú alapozó időszakban jó, ha lehet számítani a társakra, van kivel versenyezni, van kit ugratni. Nyilván amikor már formába hozás van, fontos versenyekre készülünk, akkor igyekszem minél kisebb csapatokra szétszedni az edzéseket, akár egy vagy két emberre szűkítve, hogy tényleg speciálisan, személyre szabottan úgy tudjak én is koncentrálni a versenyzőre, hogy a lehető legjobb eredményt tudja kihozni magából.

– Mennyire lehet formát időzíteni, ha ilyen gyakran vannak a versenyek?

– Ki kell tűzni a fő versenyeket, nagyjából annak kell alárendelni a többit. De azt gondolom, kb. 50-50 százalékban az edzőn, illetve a versenyzőn dől el, hogy ő milyen formában fog versenyezni. Egy edzést sokféleképpen, különböző intenzitással lehet végrehajtani. A versenyző is érzi, hogy mikor kell nagyon odatennie magát edzésen, hogy az működjön majd a fő versenyen, és ezt nyilván az edzőnek is éreznie kell. Lehet, hogy sokkal több gyakorlatot írtam elő, de látom, mikor már nincs értelme tovább ugrani, nincs értelme még egy gyakorlatot megcsinálni. Menet közben lehet és kell is módosítani ahhoz, hogy azt a formát érjük el, amire igazán szükségünk van.

– Lehet célokról beszélni?

– Szerintem célokról kell beszélni, ki kell tűzni azokat. Lilianna is tűz ki célokat, csak nem akar nyilvánosan beszélni róluk, és szerintem ez így helyes. Én sem szeretek nagyon távlati célokat és hatalmas eredményeket vizualizálni, miközben azok mégis megvannak. Jobb ha szép apránként, lépcsőfokról lépcsőfokra próbáljuk meg ezeket elérni. Azt gondolom, így kisebb lesz a sportolón a nyomás. Liliannától szakberkekben már várják a világszínvonalú eredményeket, miközben 18 évesen még fiatal ahhoz, hogy ezeket könnyedén vegye. Biztos, hogy erre a nyárra ez is rátette a bélyegét. Miközben így hozta magát, engem is meglepett kicsit az eredményeivel, egyben megnyugtatott, hogy tényleg erre a pályára való.