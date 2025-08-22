2 órája
Egykori bonyhádi atlétával készülnek a Vasas sportolói (képgalériával)
A Vasas SC ifjú atlétái edzőtáboroznak a héten Bonyhádon, a városi sportpályán.
A hír azért is kötődik az Atlétikai Club Bonyhádhoz, mivel az a Kun-Szabó Balázs hozta a csoportját táborozni, aki maga is a bonyhádi klub sportolója volt egykor. – Tizenöt atlétával, sprinterekkel és ugrókkal érkeztem, többségük az U16-os korosztályt képviselik – árulja el Balázs, miközben a technikai edzésre készülve épp szögeket csavar be a jelenleg legeredményesebb atlétája, Bátori Lilianna szögesébe. A pályát a Vasas sportolói mellett a kánikula is uralja, de a fiatalok hősiesen dolgoznak. Az egy órányi technikai edzést és egy csoportkép elkészítését követően ülünk le beszélgetni Balázzsal, először a saját sportolói múltjáról.
– Magától értetődő volt, hogy sportolói pályafutásoddal párhuzamosan felkészülsz a következő életszakaszra?
– 2004-ben lettem bonyhádi gimnazista, itt kezdtem el atletizálni még Vaszkó Juditnál, később kerültem Scheidler Gézához – mondta Kun-Szabó Balázs. – Érettségi után a TF-en folytattam Vágó Bélánál, tízpróbára készültünk. 2019-ben versenyeztem utoljára többpróbában. Azóta már csak hosszúkat futok meg edzegetek, de már nem azzal az intenzitással. Közben 2011 táján kezdtem edzősködni a Vasasban, először gyermekcsoporttal. Őket vittem tovább, közülük máig is többen nálam edzenek.
– Mi volt a fő motivációd az edzői pályához?
– Mindig is érdekelt, hogyan lehet minél inkább kitolni az emberi teljesítőképességet specifikus edzésekkel. Hogyan lehet megtalálni a motivációt, hogyan kell hozzászólni az egyes személyiségekhez, hogyan kell őket kezelni ahhoz, hogy minél jobb eredményeket érjenek el. Ha van egy jó fejlődési görbe, akkor talán közelebb jutunk a válaszokhoz, az igazsághoz.
– Edzőként kicsit pszichológusnak is kell lenni.
– Szerencsére van lehetőségünk beszélgetni, egész más a helyzetünk, mint egy csapatsport esetében. Az edzőtáborok alkalmával, a közös hosszú utazások során sokkal jobban megismerhetem a versenyzőimet.
– Atlétáid közül Bátori Lilianna most a legkiemelkedőbb: kétszeres korosztályos Európa-bajnok, kétszeres országos bajnok, 2024-ben az év ifjúsági lány atlétája lett, és idén februárban 193 cm-re javította egyéni csúcsát.
– Kétségkívül ő van most a legmagasabb szinten, de több atlétámról is beszélhetünk. Bánóczy Árpád indulhatott a felnőtt Európa-bajnokságon és a hazai vb-n is. A 100-as sprinterek közül Bundschu Patrik és Zsolnai Bálint 10,50-es futó. Bartha Lilla idén 22. lett az U23-as EB-n 400 gáton, az Universiadén pedig 17. lett hétpróbában. Húsz főből áll a csoportom, főként sprinterekből, ugrókból, gátasokból.
– Nyáron pihenhetnek is az atlétáid?
– Korosztályfüggő. A serdülők júliusban végig pihenhettek, a junioroknak július közepéig tartott a versenyidőszak. Akik a felnőtt ob-ra készültek, ők augusztus 2. után tudtak lazítani. Nekem nincs pihenés a korosztályi átfedések miatt. Bátori Liliannának megy tovább a szezon, most fog eldőlni, hogy összejön-e a kvalifikáció a felnőtt világbajnokságra. Tavaly az U18-as, majd az U20-as Eb-t is megnyerte, de a nagyon jól sikerült fedett pályás szezont követően volt egy komoly hullámvölgy is a nyári időszakban. Bár fizikálisan abszolút jó állapotban volt, de valahogy a nagyobb magasságokon nem állt össze rendesen a mozgása, nem voltak határozottak az utolsó lépések, ezért nem jött ki az eredmény. De szerencsére amikor igazán kellett, a fő versenyen, az U20-as Eb-n nagyon jól versenyzett. Végre az a mozgás jött vissza, ami már fedett pályán is látható volt, és ennek meg is lett az eredménye. Volt egy nagyon komoly ellenfele, a hazai pályán versenyző finn lány, de Lilianna szerencsére jó versenyzőtípus, mikor igazán nagy a tét, akkor tud jól ugrani. Edzéseken 180-nál nagyobbat csak egyszer ugrott, versenyen viszont 190 fölött ugrott már többször is, ami mindenképp komoly fegyvertény.
– Szerinted mi minden kell egy jó eredményhez?
– Atlétikában sajnos nem lehet megkerülni a genetikai adottságokat, az egy nagyon erős hányad. Mindenképp kell a motiváció, hogy élvezze amit csinál. Minden idegszálával arra koncentráljon, hogy akarjon fejlődni. Az atlétika az arcodba tolja az eredményt, itt nem lehet mellébeszélni, hogy jól teljesítettem-e vagy sem. Itt van egy egyéni csúcs, van fejlődési görbe, ehhez sokkal könnyebb mérje magát a sportoló. Biztos, hogy nagyfokú szerencse is kell, ne jöjjenek sérülések. És szükség van munkabírásra, monotónia tűrésre.
– Bár az atlétika nem csapatsportág, de mennyire érzed fontosnak a csapattársak szerepét?
– Anélkül nem működik. Lehet, hogy akadnak olyan atléták, akik tudnak egyedül edzeni, de mi mindig is nagy csapatban készültünk. Hozzám is ez állt közel még aktív sportolói időszakomban, de úgy látom, hogy ez kell is. Főleg egy hosszú alapozó időszakban jó, ha lehet számítani a társakra, van kivel versenyezni, van kit ugratni. Nyilván amikor már formába hozás van, fontos versenyekre készülünk, akkor igyekszem minél kisebb csapatokra szétszedni az edzéseket, akár egy vagy két emberre szűkítve, hogy tényleg speciálisan, személyre szabottan úgy tudjak én is koncentrálni a versenyzőre, hogy a lehető legjobb eredményt tudja kihozni magából.
– Mennyire lehet formát időzíteni, ha ilyen gyakran vannak a versenyek?
– Ki kell tűzni a fő versenyeket, nagyjából annak kell alárendelni a többit. De azt gondolom, kb. 50-50 százalékban az edzőn, illetve a versenyzőn dől el, hogy ő milyen formában fog versenyezni. Egy edzést sokféleképpen, különböző intenzitással lehet végrehajtani. A versenyző is érzi, hogy mikor kell nagyon odatennie magát edzésen, hogy az működjön majd a fő versenyen, és ezt nyilván az edzőnek is éreznie kell. Lehet, hogy sokkal több gyakorlatot írtam elő, de látom, mikor már nincs értelme tovább ugrani, nincs értelme még egy gyakorlatot megcsinálni. Menet közben lehet és kell is módosítani ahhoz, hogy azt a formát érjük el, amire igazán szükségünk van.
– Lehet célokról beszélni?
– Szerintem célokról kell beszélni, ki kell tűzni azokat. Lilianna is tűz ki célokat, csak nem akar nyilvánosan beszélni róluk, és szerintem ez így helyes. Én sem szeretek nagyon távlati célokat és hatalmas eredményeket vizualizálni, miközben azok mégis megvannak. Jobb ha szép apránként, lépcsőfokról lépcsőfokra próbáljuk meg ezeket elérni. Azt gondolom, így kisebb lesz a sportolón a nyomás. Liliannától szakberkekben már várják a világszínvonalú eredményeket, miközben 18 évesen még fiatal ahhoz, hogy ezeket könnyedén vegye. Biztos, hogy erre a nyárra ez is rátette a bélyegét. Miközben így hozta magát, engem is meglepett kicsit az eredményeivel, egyben megnyugtatott, hogy tényleg erre a pályára való.
Bonyhádon edzőtáboroznak a Vasas SC atlétáiFotók: Máté Réka