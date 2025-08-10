Légiósokkal verte a Fradi a fiatal paksiakat

A paksiaknál Simon Barnabás és a sérülésből visszatérő Debreceni Ákos játszott vissza az NB I-es csapatból, míg a Ferencvárosnál a korosztályos nigériai válogatott Olelekan Ibrahim és az ukrán Serdiukov Oleksii is a kezdőben kapott helyet.

Utóbbi találatával gyorsan megszerezte a vezetést a kis Fradi, amely a második félidő elején büntetőből tovább növelte az előnyét, egyben beállítva a végeredményt. A fővárosiak idei harmadik bajnokijukat is megnyerték, míg a paksi csikók továbbra is pont nélkül állnak.

A Szekszárd–PEAC és a Majos–Iváncsa mérkőzés 17.30 órakor, a PMFC–Dombóvár bajnoki 18 órakor kezdődik.

NB III, Dél-Nyugati csoport, 3. forduló

Ferencváros II–Paksi FC II 2–0 (1–0)

Paks II: Simon B. – Babos, Köllő, Májik, Éger Zs., Koller (Marcsa, a szünetben), Lapu, Debreceni Á., Marosi (Palóka, 57.), Májik (Perczel, 75.), Tóth K. (Jáksó, a szünetben), Holka (Juhász B., 82.). Edző: Kindl István

Gól: Serdiukov (4.), Gólik (54., 11-esből)