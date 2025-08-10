augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

37°
+39
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
NB III-as foci

1 órája

Légiósokkal verte a Fradi a fiatal paksiakat

Címkék#Paksi FC II#NB III-as foci#Ferencváros II

Légiósokkal verte a Fradi a fiatal paksiakat

A paksi fiatalok alulmaradtak a Ferencváros otthonában

Fotó: Molnár Gyula

A paksiaknál Simon Barnabás és a sérülésből visszatérő Debreceni Ákos játszott vissza az NB I-es csapatból, míg a Ferencvárosnál a korosztályos nigériai válogatott Olelekan Ibrahim és az ukrán Serdiukov Oleksii is a kezdőben kapott helyet.

Utóbbi találatával gyorsan megszerezte a vezetést a kis Fradi, amely a második félidő elején büntetőből tovább növelte az előnyét, egyben beállítva a végeredményt. A fővárosiak idei harmadik bajnokijukat is megnyerték, míg a paksi csikók továbbra is pont nélkül állnak.

A Szekszárd–PEAC és a Majos–Iváncsa mérkőzés 17.30 órakor, a PMFC–Dombóvár bajnoki 18 órakor kezdődik.

NB III, Dél-Nyugati csoport, 3. forduló
Ferencváros II–Paksi FC II 2–0 (1–0)
Paks II: Simon B. – Babos, Köllő, Májik, Éger Zs., Koller (Marcsa, a szünetben), Lapu, Debreceni Á., Marosi (Palóka, 57.), Májik (Perczel, 75.), Tóth K. (Jáksó, a szünetben), Holka (Juhász B., 82.). Edző: Kindl István
Gól: Serdiukov (4.), Gólik (54., 11-esből)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu