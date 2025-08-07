augusztus 7., csütörtök

MOL Magyar Kupa

1 órája

Legyőzhető ellenfeleket kaptak a vármegyei csapatok, egyedül a Mórágy járt pórul

A Magyar Labdarúgó Szövetség elkészítette a MOL Magyar Kupa 2. fordulójának párosításait. Összesen 72 csapat jutott tovább az első fordulóból, őket földrajzi alapon négy régióba osztotta a be szövetség. Régiónként 18-18 együttes mérkőzik meg egymással, és a párharcok győztesei jutnak tovább a harmadik fordulóba. Ott csatlakozik hozzájuk a 12 NB I-es és a 16 NB II-es klub, így áll össze majd a 64 csapatos főmezőny. 
A Délnyugati régió egyetlen megye kettes együttese, a Mórágyi SE az NB III-as BFC Siófok csapatát fogadja, a Dombóvári FC a megye egyes Sárbogárd SE vendége lesz, míg a Majosi SE a Mohácsi TE 1888 otthonában vendégszerepel. 
A második forduló hivatalos játéknapjai augusztus 23. és 24. 

 

