Hatvan éves átkot tört meg Magyar Bianka irányításával a női kosárválogatott

Június végén két szekszárdival, Magyar Bianka vezetőedzővel a kispadon, és az újonnan igazolt válogatott Dombai Rékával a pályán ért el nem akármilyen bravúrt a magyar női kosárválogatott a nyári Egyetemi Világjátékokon (Universiade).

Magyar Bianka az Universiade-válogatott után már a ismét a Tarr KSC Szekszárdra koncentrál

Fotó: Mártonfai Dénes

Hatvan év után jött az újabb érem, ami fényesebb is lehetett volna

A mieink a parádésan sikerült csoportkör – három győzelem – után a negyeddöntőben Portugáliát is simán elintézték. Az elődöntőben az Egyesült Államok csapata ellen nagy hátrányból jöttünk vissza, az amerikaiak végül két ponttal győztek. A bronzmérkőzésen Lengyelország nem jelentett problémát, így történelmi bronzérem lett a magyar válogatott jutalma. Legutóbb a budapesti rendezésű 1965-ös tornán volt érmes a női kosárlabdacsapat. Akkor azonban még mindössze hat nemzet vett részt az Egyetemi Világjátékon, és a csoportküzdelmek után hirdettek eredményt. Hatvan év után nyert ismét bronzérmet a kosárcsapat, amelyre méltán lehetnek büszkék a játékosok és a stábtagok. Az érem talán lehetett volna fényesebb is, ha az amerikaiak ellen pontosabbak a dobások.

Magyar Bianka edző a pálya mellől remekül irányította és összefogta a fiatal társaságot. A 2024/2025-ös szezonban a Tarr KSC Szekszárdnál is megmutatta, hogy ha megfelelő struktúrában és következetesen dolgozhat – leszámítva a csapatot sújtó sérüléshullámot –, akkor akár nemzetközi szinten is versenyképes kosárlabdát játszat csapatával. A rangos multisport eseményen szerzett bronz önmagában is remek eredmény, ha azonban hozzávesszük, hogy a Rajna-Ruhr régióban szerepelt játékosok néhány év múlva akár a felnőtt válogatott kapuján kopogtathatnak, akkor értékelendő igazán az a kemény munka, amit a fiatal, 34 éves szakvezető elvégzett csapatával.