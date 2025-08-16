augusztus 16., szombat

Most már a KSC-re fókuszál

18 perce

Hatvan éves átkot tört meg Magyar Bianka irányításával a női kosárválogatott

Történelmi bronzérmet szerzett a női válogatottal az Universiadén. Mindössze néhány nap jutott neki a teljes kikapcsolódásra, szerdán már ismét a pályán volt. Magyar Bianka az alapokról indulva épít új csapatot Szekszárdon.

Balázs László

Június végén két szekszárdival, Magyar Bianka vezetőedzővel a kispadon, és az újonnan igazolt válogatott Dombai Rékával a pályán ért el nem akármilyen bravúrt a magyar női kosárválogatott a nyári Egyetemi Világjátékokon (Universiade). 

Magyar Bianka az Universiade-válogatott után már a ismét a Tarr KSC Szekszárdra koncentrál
Fotó: Mártonfai Dénes

Hatvan év után jött az újabb érem, ami fényesebb is lehetett volna

A mieink a parádésan sikerült csoportkör – három győzelem – után a negyeddöntőben Portugáliát is simán elintézték. Az elődöntőben az Egyesült Államok csapata ellen nagy hátrányból jöttünk vissza, az amerikaiak végül két ponttal győztek. A bronzmérkőzésen Lengyelország nem jelentett problémát, így történelmi bronzérem lett a magyar válogatott jutalma. Legutóbb a budapesti rendezésű 1965-ös tornán volt érmes a női kosárlabdacsapat. Akkor azonban még mindössze hat nemzet vett részt az Egyetemi Világjátékon, és a csoportküzdelmek után hirdettek eredményt. Hatvan év után nyert ismét bronzérmet a kosárcsapat, amelyre méltán lehetnek büszkék a játékosok és a stábtagok. Az érem talán lehetett volna fényesebb is, ha az amerikaiak ellen pontosabbak a dobások. 

Magyar Bianka edző a pálya mellől remekül irányította és összefogta a fiatal társaságot. A 2024/2025-ös szezonban a Tarr KSC Szekszárdnál is megmutatta, hogy ha megfelelő struktúrában és következetesen dolgozhat – leszámítva a csapatot sújtó sérüléshullámot –, akkor akár nemzetközi szinten is versenyképes kosárlabdát játszat csapatával. A rangos multisport eseményen szerzett bronz önmagában is remek eredmény, ha azonban hozzávesszük, hogy a Rajna-Ruhr régióban szerepelt játékosok néhány év múlva akár a felnőtt válogatott kapuján kopogtathatnak, akkor értékelendő igazán az a kemény munka, amit a fiatal, 34 éves szakvezető elvégzett csapatával. 

Magyar Bianka a legmagasabb, FIBA edzői képesítéssel rendelkezik

A feltöltődésre és pihenésre mindössze néhány napja volt a Szekszárd vezetőedzőjének, aki Olaszország mesés tengerparti ékszerdobozában, Gradóban töltött öt napot. 

A héten pedig már ismét munka várta Magyar Biankát, miután szerdán klubcsapatával is megkezdte a felkészülést a szeptemberben induló új szezonra. Ezúttal új koncepció mentén – előtérben a fiatalokkal és az eredmény hajszolása nélkül – az alapoktól építkezve kell megmutatnia, hogy mire képes. Stabil, erős és szerethető együttes kialakítása a cél a Tarr KSC Szekszárdnál. Ehhez megvannak a játékosalanyok, akiket képesség-mentalitás-személyiség hármas attribútum alapján választottak ki. A vízió tehát adott, az átmeneti év biztosan kemény lesz, de a koncepció és az elvégzett munka kifizetődik majd és meghozza az eredményét.  

Tarr KSC Szekszárd első edzése

Fotók: Mártonfai Dénes

 

 

