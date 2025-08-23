Magyar Kupa: fél tucat gólt lőve jutott tovább a Dombóvár (galéria)

Kiütközött az osztálykülönbség a Fejér vármegyei I. osztályban szereplő Sárbogárd és az idén már NB III-as dombóváriak között, így a vendégek bejutottak a Mol Magyar Kupa legjobb hatvannégy csapata közé, ahol már élvonalbeli vagy másodosztályú csapatot is kaphat majd Horváth Zoltán csapata. A sorsolást hétfőn 18 órakor tartják, amit az M4 Sport élőben közvetít.

Reizinger Dániel (kékben) szerezte a dombóváriak harmadik gólját a Mol Magyar Kupa második fordulójában

Fotó: Molnár Gyula

Mol Magyar Kupa, főtábla, 2. forduló

Sárbogárd SE (vármegye I)–Dombóvári FC 1–6 (0–2)

Sárbogárd, v.: Holczbauer (Perák, Berkes)

Dombóvár: Nagy Sz. – Sárosi, Kis-Fónai, Varga B., Hetesi (Félegyházi, 59.) – Lódri (Pintér M., 59.), Reizinger D. – Sebestyén B. (Gulyás M., 76.), Horváth Á. (Mayer M., 70.), Párkányi – Bunevácz (Kilin, 70.). Edző: Horváth Zoltán

Gólszerző: Rodenbücher T. (63.), illetve Horváth Á. (27.), Varga B. (42.), Reizinger D. (53.), Sebestyén B. (75.), Tölgyesi (78., öngól), Mayer M. (87.)