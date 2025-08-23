augusztus 23., szombat

Bence névnap

21°
+27
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A legjobb 64 között

1 órája

Magyar Kupa: fél tucat gólt lőve jutott tovább a Dombóvár (galéria)

Címkék#Dombóvári FC#Magyar Kupa#MOL Magyar Kupa

Kiütközött az osztálykülönbség a Fejér vármegyei I. osztályban szereplő Sárbogárd és az idén már NB III-as dombóváriak között, így a vendégek bejutottak a Mol Magyar Kupa legjobb hatvannégy csapata közé, ahol már élvonalbeli vagy másodosztályú csapatot is kaphat majd Horváth Zoltán csapata. A sorsolást hétfőn 18 órakor tartják, amit az M4 Sport élőben közvetít.

Reizinger Dániel (kékben) szerezte a dombóváriak harmadik gólját a Mol Magyar Kupa második fordulójában
Reizinger Dániel (kékben) szerezte a dombóváriak harmadik gólját a Mol Magyar Kupa második fordulójában
Fotó: Molnár Gyula

Mol Magyar Kupa, főtábla, 2. forduló

Sárbogárd SE (vármegye I)–Dombóvári FC 1–6 (0–2)
Sárbogárd, v.: Holczbauer (Perák, Berkes)
Dombóvár: Nagy Sz. – Sárosi, Kis-Fónai, Varga B., Hetesi (Félegyházi, 59.) – Lódri (Pintér M., 59.), Reizinger D. – Sebestyén B. (Gulyás M., 76.), Horváth Á. (Mayer M., 70.), Párkányi – Bunevácz (Kilin, 70.). Edző: Horváth Zoltán
Gólszerző: Rodenbücher T. (63.), illetve Horváth Á. (27.), Varga B. (42.), Reizinger D. (53.), Sebestyén B. (75.), Tölgyesi (78., öngól), Mayer M. (87.)

Mol Magyar Kupa: Sárbogárd SE–Dombóvári FC

Fotók: Molnár Gyula

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu