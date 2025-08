Magyar Kupa: Jászai Mari-díjas műesés, véleményes büntető a Szekszárd meccsén

Történelmi csúcsot jelentő hét Tolna vármegyei klub szerepel a Mol Magyar Kupa 2025/2026-os országos főtábláján, közülük hat csapat szombaton lépett pályára. Íme, az edzők mérkőzés utáni nyilatkozatai.

A dunaföldváriak edzője, Váradi Sándor reálisan értékelte csapata Magyar Kupa búcsúját

Fotó: Molnár Gyula

Mol Magyar Kupa, főtábla, 1. forduló

Dunaföldvári FC–Dombóvári FC 1–8 (0–4)

Gólszerző: Horváth Balázs (53.), illetve Bunevácz (8., 34., 42., 60., utolsó 11-esből), Zoboki Á. (5., 55.), Varga B. (68.), Félegyházi (90.)

Váradi Sándor, a dunaföldváriak edzője: – Azt kell mondanom, hogy több osztálynyi különbség volt a két csapat között tempóban, taktikában és fizikai szempontból is. Jól szervezett és jó focit játszó gárda a Dombóvár, amely már tétmérkőzésből jött, mi viszont csak edzőmeccseket játszottunk eddig a nyáron. Már az megtört minket, hogy lényegében az első két helyzetéből gólt lőtt az ellenfél, ott megrogytunk. Óriási labdabirtoklási fölényben voltak a dombóváriak, folyamatosan nyomást gyakoroltak ránk. A szünetben felállást váltottunk, sikerült is szépíteni, de aztán a vendégek is ritmust váltottak, amivel újabb gólokat szreztek. Becsületettel küzdöttünk, de volt ekkora különbség a két fél között.

Horváth Zoltán, a dombóváriak edzője: – Egyértelmű volt a mérkőzés végkimenetele, hatalmas fölényben játszottunk a nagyon fiatal riválissal szemben (az átlag életkor 18 év – A szerk.), a végeredmény hűen tükrözi a pályán látottakat. Mélyebb szakmai elemzésbe éppen ezért nem is érdemes belemenni, így következményeket sem szabad levonni ebből. Örülök, hogy a hétvégi bajnoki vereség után már tétmérkőzésen is megvan az első győzelmünk, ami lélektanilag fontos lesz a folytatást illetően.