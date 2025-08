A Dombóvár esélyt sem adott a földváriaknak a Magyar Kupában (galériával)

Ellentétes utat járt be a két csapat az előző szezon végén: a Dunaföldvár sereghajtóként esett ki az NB III-ból, míg a dombóváriak veretlenül nyerték meg a vármegye I-es bajnokságot, s végül az elveszített osztályozó ellenére is feljutott a harmadik vonalba. A nagyon fiatal átlagéletkorú földváriak nem is tudták tartani a lépést vendégeikkel, Horváth Zoltán csapata magabiztosan jutott a Magyar Kupa országos főtáblájának következő körébe.

A kék mezes Dombóvár jutott a Magyar Kupa második körébe

Fotó: Molnár Gyula

Mol Magyar Kupa, főtábla, 1. forduló

Dunaföldvári FC–Dombóvári FC 1–8 (0–4)

Dunaföldvár, v.: Juhász B. (Gyurka, Erdelecz)

Dunaföldvár: Weixl – Kun J., Papp A., Horváth Bálint, Virág D., Prantner G., Miklós M. (Hájas, a szünetben), Zadravecz, Horváth Balázs, Polgár F., Berkes. Edző: Váradi Sándor

Dombóvár: Barkóczy – Reizinger P. (Pintér M., 60.), Varga B., Bunevácz (Horváth Á., 68.), Kolesznyikó, Zoboki Á. (Mayer M., 68.), Hetesi (Szabó D., 68.), Kis-Fónai, Kilin (Félegyházi, a szünetben), Gulyás M., Sárosi. Edző: Horváth Zoltán

Gólszerző: Horváth Balázs (53.), illetve Bunevácz (8., 34., 42., 60., utolsó 11-esből), Zoboki Á. (5., 55.), Varga B. (68.), Félegyházi (90.)