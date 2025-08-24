augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

19°
+25
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mol Magyar Kupa

1 órája

A hazaiak két rövidzárlatát megbosszulva nyolcig jutottak Mórágyon a siófokiak (galéria)

Címkék#Mórágy#BFC Siófok#Magyar Kupa#MOL Magyar Kupa

A mórágyiak első félidei három és a második játékrészbeli bő tíz perces kihagyását kihasználva az NB III-as Siófok 8–1-re győzött a Mol Magyar Kupa országos főtáblájának második fordulójában, bejutva a legjobb hatvannégy közé.

Ellenbruch Zsolt

Újabb történelmi mérkőzés várt a Mórágy csapatára a Mol Magyar Kupa második fordulójában, hiszen az egykori kupagyőztes, szebb napokat is látott Siófok látogatott a Tolna vármegyei kis faluba. Az esélyek értelemszerűen az NB III-as vendégek mellett szóltak: nemcsak a játékerő miatt, hanem azért is, mert már öt tétmérkőzésen voltak túl, míg a vármegye II-es szezonra készülő mórágyiaknak ez mindössze a második volt az Airnergy HFC elleni első körös siker után.

Sokan voltak kíváncsiak Mórágyon a siófokiak Magyar Kupa fellépésére
Sokan voltak kíváncsiak Mórágyon a siófokiak Magyar Kupa fellépésére
Fotó: Makovics Kornél

A találkozó jó iramban, ám sok pontatlansággal indult. A hazaiak hosszú indításokkal próbálkoztak, a siófokiak inkább a széleken vezették támadásaikat, de az első percekben a küzdelem és a szabálytalanságok domináltak. A Somogy vármegyeiek számára frusztráló volt, hogy hiába próbáltak kombinatívabban játszani, nem tudták állandósítani a nyomást.

Aztán a 14. percben megtört a gólcsend: Gruber bátran vállalkozott távolról, lövése laposan és erőteljesen zúdult a kapu hosszú sarkába. Ez meg is indította a vendégek lendületét, mert két percen belül kétszer is betaláltak. Előbb egy labdaszerzés után Szenczi kapta a játékszert szemben a kapuval, és higgadtan a hálóba lőtt, majd nem sokkal később Toghia indult meg a bal szélen, leshatáron kilépve, s önzetlen passzából Gruber közelről megszerezte a harmadikat is. Három perc alatt három gól – villámcsapásként érte ez a hazaiakat, s tulajdonképpen el is döntötte a továbbjutás sorsát.

A gyors vezetés után azonban mintha túlságosan is elbízta volna magát a siófoki együttes. Mindenki ment előre gólt szerezni, a védekezésről sokszor megfeledkeztek. Ez esélyt adott egy-egy hazai támadásnak, azonban a próbálkozásaik nem jártak sikerrel, Hoffmann kapusnak kevés dolga akadt. Ez a kontroll nélküli időszak nem tetszett a vendég vezetőedzőnek, Mészáros Józsefnek, aki a pálya szélén hangosan számon kérte a fegyelmezetlenséget. Az intelmek hatottak: a Siófok pragmatikusabb, labdabirtoklósabb játékra váltottak, így kényelmesen zárta az első játékrészt.

Potyogtak a gólok a fordulás után

A második félidő is ebben a mederben indult. A Somogy vármegyeiek nem erőltették a tempót, de amikor komolyabb helyzetet teremtettek, abból újabb gól született. A 49. percben Fiáth átlövését még hárította Mányák, ám a labda kipattant, Németh pedig jó ütemben érkezve a léc alá bombázott.

Ezután újra elszabadult a gólzápor. Előbb egy gyors támadás végén a bal szélről érkező beadásra Szenczi érkezett tökéletesen, és a hosszú saroknál senkitől sem zavartatva fejelt a hálóba (0–5). Pár perccel később ismét ő villant: Gruber gyorsan elvégzett szabadrúgása teljesen megzavarta a védelmet, Szenczi pedig kilépve a kapust is kicselezve növelte hatra a különbséget.

A hazai közönség azonban nem sokkal később végre ünnepelhetett: az 59. percben egy bal oldali bedobás után Tóth Tamás ügyesen fedezte a labdát, majd megjátszotta Pozsár Dominikot, aki a rövid sarkot megcélozva megszerezte a Mórágy becsületgólját (1–6). A találat nagy tapsot és ujjongást váltott ki, a lelátón igazi kupahangulat kerekedett.

Pozsár Dominik szerezte a mórágyiak becsületgólját
Fotó: Makovics Kornél

Az öröm azonban nem tarthatott sokáig, mert gyorsan jött a válasz. Tóth Balázs rövidre sikeredett hazapasszolt labdájára Gruber csapott le, egyetlen mozdulattal maga mögött hagyta a kapust, majd elegánsan az üres kapuba gurított. Az őszinte támadófutballról szóló időszakot végül a csereként beálló Andrasics zárta le, aki Németh beadására érkezett, és közelről a hálóba passzolt (1–8).

A hajrában is maradtak helyzetek mindkét oldalon, de újabb gól már nem született. A Siófok fölényes győzelemmel jutott tovább és várhatja a hétfői sorsolást. A Mórágy játékosai mindent beleadtak, küzdöttek a végsőkig, és a szurkolóikkal együtt joggal lehettek büszkék arra, hogy becsületgóllal a tarsolyban, állva haltak meg a kupában.

Mol Magyar Kupa, főtábla, 2. forduló

Mórágyi SE–BFC Siófok (NB III) 1–8 (0–3)
Mórágy, v.: Bálint D. (Varga L., Juhász Sz.)
Mórágy: Mányák D. – Heberling, Fitos, Rozgonyi, Berényi Sz. (Kovács K., 62.) – Hadi, Kanalas (Mezei, 86.), Löfli M. (Fürst, a szünetben), Pozsár (Acsádi D., 76.), Tóth B. – Tóth T. Edző: Löfli Dávid
Gólszerző: Pozsár (59.), illetve Gruber Á. (14., 17., 61.), Szenczi (16., 56. 58.), Németh B. (54.), Andrasics (67.)

Mol Magyar Kupa: Mórágyi SE–BFC Siófok

Fotók: Makovics Kornél
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu