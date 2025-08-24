56 perce
A hazaiak két rövidzárlatát megbosszulva nyolcig jutottak Mórágyon a siófokiak (galéria)
A mórágyiak első félidei három és a második játékrészbeli bő tíz perces kihagyását kihasználva az NB III-as Siófok 8–1-re győzött a Mol Magyar Kupa országos főtáblájának második fordulójában, bejutva a legjobb hatvannégy közé.
Újabb történelmi mérkőzés várt a Mórágy csapatára a Mol Magyar Kupa második fordulójában, hiszen az egykori kupagyőztes, szebb napokat is látott Siófok látogatott a Tolna vármegyei kis faluba. Az esélyek értelemszerűen az NB III-as vendégek mellett szóltak: nemcsak a játékerő miatt, hanem azért is, mert már öt tétmérkőzésen voltak túl, míg a vármegye II-es szezonra készülő mórágyiaknak ez mindössze a második volt az Airnergy HFC elleni első körös siker után.
A találkozó jó iramban, ám sok pontatlansággal indult. A hazaiak hosszú indításokkal próbálkoztak, a siófokiak inkább a széleken vezették támadásaikat, de az első percekben a küzdelem és a szabálytalanságok domináltak. A Somogy vármegyeiek számára frusztráló volt, hogy hiába próbáltak kombinatívabban játszani, nem tudták állandósítani a nyomást.
Aztán a 14. percben megtört a gólcsend: Gruber bátran vállalkozott távolról, lövése laposan és erőteljesen zúdult a kapu hosszú sarkába. Ez meg is indította a vendégek lendületét, mert két percen belül kétszer is betaláltak. Előbb egy labdaszerzés után Szenczi kapta a játékszert szemben a kapuval, és higgadtan a hálóba lőtt, majd nem sokkal később Toghia indult meg a bal szélen, leshatáron kilépve, s önzetlen passzából Gruber közelről megszerezte a harmadikat is. Három perc alatt három gól – villámcsapásként érte ez a hazaiakat, s tulajdonképpen el is döntötte a továbbjutás sorsát.
A gyors vezetés után azonban mintha túlságosan is elbízta volna magát a siófoki együttes. Mindenki ment előre gólt szerezni, a védekezésről sokszor megfeledkeztek. Ez esélyt adott egy-egy hazai támadásnak, azonban a próbálkozásaik nem jártak sikerrel, Hoffmann kapusnak kevés dolga akadt. Ez a kontroll nélküli időszak nem tetszett a vendég vezetőedzőnek, Mészáros Józsefnek, aki a pálya szélén hangosan számon kérte a fegyelmezetlenséget. Az intelmek hatottak: a Siófok pragmatikusabb, labdabirtoklósabb játékra váltottak, így kényelmesen zárta az első játékrészt.
Potyogtak a gólok a fordulás után
A második félidő is ebben a mederben indult. A Somogy vármegyeiek nem erőltették a tempót, de amikor komolyabb helyzetet teremtettek, abból újabb gól született. A 49. percben Fiáth átlövését még hárította Mányák, ám a labda kipattant, Németh pedig jó ütemben érkezve a léc alá bombázott.
Ezután újra elszabadult a gólzápor. Előbb egy gyors támadás végén a bal szélről érkező beadásra Szenczi érkezett tökéletesen, és a hosszú saroknál senkitől sem zavartatva fejelt a hálóba (0–5). Pár perccel később ismét ő villant: Gruber gyorsan elvégzett szabadrúgása teljesen megzavarta a védelmet, Szenczi pedig kilépve a kapust is kicselezve növelte hatra a különbséget.
A hazai közönség azonban nem sokkal később végre ünnepelhetett: az 59. percben egy bal oldali bedobás után Tóth Tamás ügyesen fedezte a labdát, majd megjátszotta Pozsár Dominikot, aki a rövid sarkot megcélozva megszerezte a Mórágy becsületgólját (1–6). A találat nagy tapsot és ujjongást váltott ki, a lelátón igazi kupahangulat kerekedett.
Az öröm azonban nem tarthatott sokáig, mert gyorsan jött a válasz. Tóth Balázs rövidre sikeredett hazapasszolt labdájára Gruber csapott le, egyetlen mozdulattal maga mögött hagyta a kapust, majd elegánsan az üres kapuba gurított. Az őszinte támadófutballról szóló időszakot végül a csereként beálló Andrasics zárta le, aki Németh beadására érkezett, és közelről a hálóba passzolt (1–8).
A hajrában is maradtak helyzetek mindkét oldalon, de újabb gól már nem született. A Siófok fölényes győzelemmel jutott tovább és várhatja a hétfői sorsolást. A Mórágy játékosai mindent beleadtak, küzdöttek a végsőkig, és a szurkolóikkal együtt joggal lehettek büszkék arra, hogy becsületgóllal a tarsolyban, állva haltak meg a kupában.
Mol Magyar Kupa, főtábla, 2. forduló
Mórágyi SE–BFC Siófok (NB III) 1–8 (0–3)
Mórágy, v.: Bálint D. (Varga L., Juhász Sz.)
Mórágy: Mányák D. – Heberling, Fitos, Rozgonyi, Berényi Sz. (Kovács K., 62.) – Hadi, Kanalas (Mezei, 86.), Löfli M. (Fürst, a szünetben), Pozsár (Acsádi D., 76.), Tóth B. – Tóth T. Edző: Löfli Dávid
Gólszerző: Pozsár (59.), illetve Gruber Á. (14., 17., 61.), Szenczi (16., 56. 58.), Németh B. (54.), Andrasics (67.)