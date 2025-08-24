A hazaiak két rövidzárlatát megbosszulva nyolcig jutottak Mórágyon a siófokiak (galéria)

Újabb történelmi mérkőzés várt a Mórágy csapatára a Mol Magyar Kupa második fordulójában, hiszen az egykori kupagyőztes, szebb napokat is látott Siófok látogatott a Tolna vármegyei kis faluba. Az esélyek értelemszerűen az NB III-as vendégek mellett szóltak: nemcsak a játékerő miatt, hanem azért is, mert már öt tétmérkőzésen voltak túl, míg a vármegye II-es szezonra készülő mórágyiaknak ez mindössze a második volt az Airnergy HFC elleni első körös siker után.

Sokan voltak kíváncsiak Mórágyon a siófokiak Magyar Kupa fellépésére

Fotó: Makovics Kornél

A találkozó jó iramban, ám sok pontatlansággal indult. A hazaiak hosszú indításokkal próbálkoztak, a siófokiak inkább a széleken vezették támadásaikat, de az első percekben a küzdelem és a szabálytalanságok domináltak. A Somogy vármegyeiek számára frusztráló volt, hogy hiába próbáltak kombinatívabban játszani, nem tudták állandósítani a nyomást.

Aztán a 14. percben megtört a gólcsend: Gruber bátran vállalkozott távolról, lövése laposan és erőteljesen zúdult a kapu hosszú sarkába. Ez meg is indította a vendégek lendületét, mert két percen belül kétszer is betaláltak. Előbb egy labdaszerzés után Szenczi kapta a játékszert szemben a kapuval, és higgadtan a hálóba lőtt, majd nem sokkal később Toghia indult meg a bal szélen, leshatáron kilépve, s önzetlen passzából Gruber közelről megszerezte a harmadikat is. Három perc alatt három gól – villámcsapásként érte ez a hazaiakat, s tulajdonképpen el is döntötte a továbbjutás sorsát.