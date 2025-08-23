Hosszabbításban jutott a legjobb 64 közé a Majos

Nem adta könnyedén magát a Baranya vármegyei I. osztályban címvédő Mohács, amely a félidőben még vezetett a Majos ellen. A völgységiek NB III-as csapatának aztán sikerült hosszabbításra mentenie a Magyar Kupa mérkőzést, a ráadásban pedig el is döntötte azt. Varga Balázs csapata ezzel bejutott a legjobb 64 közé, ahol már az első és másodosztályú csapatok is bekapcsolódnak. A sorsolást hétfőn 18 órakor tartják, amit az M4 Sport élőben közvetít.

Mol Magyar Kupa, főtábla, 2. forduló

Mohácsi TE 1888–Majosi SE 2–4 (2–1, 2–2) – hosszabbítás után

Mohács, v.: Horváth P. (Kovács Á., Döbröntey)

Majos: Vukman – Husvéth, Kása (Sági M., 106.), Tóth M. (Fekete M., 85.), Keresztes Z., Kovács L. (Kajári, a szünetben), Dávid Z., Stampfel (Marosi, 58.), Gellér, Ángyán (Ikladi, 111.), Szabó D. (Hatvani, a szünetben). Edző: Varga Balázs

Gólszerző: Vég B. (23.), Sőrés (39.), illetve Ángyán (14., 110., az első 11-esből), Keresztes Z. (73.), Fekete M. (94.)