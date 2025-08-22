Vármegyén túlról is érdeklődnek a Mórágy kupameccse felől

NB-s múltú játékosok Magyar Kupa ellenfélnél

A siófokiakhoz visszakanyarodva, a Balaton-parti gárda a 2023/2024-es idényben búcsúzott a másodosztálytól, a legutóbbi szezont a hatodik helyen zárta az NB III-ban. Játékoskeretében sok az NB-s rutinnal bíró labdarúgó, akikhez idén nyáron több, különböző akadémiákon nevelkedett tehetséges fiatalokat szerződtettek. Előbbi kritériumnak felel meg Mervó Bence, aki kilenc NB I-es bajnoki mellett az alsó osztályokban is megfordult, de a 30 éves csatár légióskodott Svájcban, Lengyelországban és Szlovákiában is azt követően, hogy a 2015-ös U20-as világbajnokság gólkirálya lett.

A Siófok túl van már négy bajnokin, a bajnokesélyes Iváncsával 1–1-et játszottak, a Nagykanizsától 2–0-ra kikaptak, míg az újonc Balatonlellét 1–0-ra legyőzték. A hétvégi fordulóban hazai pályán 4–1-re kikaptak az MTK II-től.

– A fővárosiak elleni vereség azért csalóka, mert 0–1-es, majd 1–1-es állásnál is megvoltak a Siófok lehetőségei a fordításra. Az látszott, hogy a széleken nagyon gyorsak, erre fel kell készülnünk attól függetlenül is, hogy a mi pályán keskenyebb, amihez nincsenek hozzászokva a vendégek – fogalmazott Illés Béla, aki kitért a hiányzókra is. – Az első fordulóban részleges térdszalagszakadást szenvedett Pozsár Dominik, illetve a Tengelic elleni utolsó bajnokin súlyos sérülést szenvedett Tóth Lászlóra nem számíthatunk, de kérdéses az azon a bajnokin szintén megsérült Löfli Dávid játékosa is. Az edző irányító szerepe sokat jelentene a pályán – tette hozzá a technikai vezető.