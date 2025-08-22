1 órája
Vármegyén túlról is érdeklődnek a Mórágy kupameccse felől
Vasárnap a korábban élvonalbeli, jelenleg az NB III-ban szereplő BFC Siófok csapatát fogadja a Mórágyi SE. A Mol Magyar Kupa országos főtábla második fordulójának mérkőzésére a vármegyén túlról is nagy az érdeklődés.
Egy bravúrt már végrehajtott a Magyar Kupa főtábláján a mindössze hétszáz lelket számláló kis csapat azzal, hogy 2–1-gyel kiejtette a Budapest bajnokság (BLSZ) második vonalában szereplő Airnergy FC csapatát. A Mórágynak a második kör sorsolásakor nem volt szerencséje, vasárnap az NB I-es összesen huszonegy szezont eltöltő, de sorozatban a második idényét a harmadosztályban megkezdő Siófokot fogadja.
Illés Béla, a mórágyiak technikai vezetője lapunknak elmondta, nemcsak vármegyében, de azon túl is sokan érdeklődnek a mérkőzés és azon belül a csapatuk iránt. Mindez nem meglepő, hiszen a völgységi gárda a három közül az egyik ötödosztályú, amely még versenyben van a Magyar Kupában – a borsodi Hódoscsépányi SE és a győr-moson-soproni Bőny SE egyaránt vármegye I-es csapatot kapott.
Magyar Kupa: továbbjutásával szűk kör tagja lett a Mórágy
NB-s múltú játékosok Magyar Kupa ellenfélnél
A siófokiakhoz visszakanyarodva, a Balaton-parti gárda a 2023/2024-es idényben búcsúzott a másodosztálytól, a legutóbbi szezont a hatodik helyen zárta az NB III-ban. Játékoskeretében sok az NB-s rutinnal bíró labdarúgó, akikhez idén nyáron több, különböző akadémiákon nevelkedett tehetséges fiatalokat szerződtettek. Előbbi kritériumnak felel meg Mervó Bence, aki kilenc NB I-es bajnoki mellett az alsó osztályokban is megfordult, de a 30 éves csatár légióskodott Svájcban, Lengyelországban és Szlovákiában is azt követően, hogy a 2015-ös U20-as világbajnokság gólkirálya lett.
A Siófok túl van már négy bajnokin, a bajnokesélyes Iváncsával 1–1-et játszottak, a Nagykanizsától 2–0-ra kikaptak, míg az újonc Balatonlellét 1–0-ra legyőzték. A hétvégi fordulóban hazai pályán 4–1-re kikaptak az MTK II-től.
– A fővárosiak elleni vereség azért csalóka, mert 0–1-es, majd 1–1-es állásnál is megvoltak a Siófok lehetőségei a fordításra. Az látszott, hogy a széleken nagyon gyorsak, erre fel kell készülnünk attól függetlenül is, hogy a mi pályán keskenyebb, amihez nincsenek hozzászokva a vendégek – fogalmazott Illés Béla, aki kitért a hiányzókra is. – Az első fordulóban részleges térdszalagszakadást szenvedett Pozsár Dominik, illetve a Tengelic elleni utolsó bajnokin súlyos sérülést szenvedett Tóth Lászlóra nem számíthatunk, de kérdéses az azon a bajnokin szintén megsérült Löfli Dávid játékosa is. Az edző irányító szerepe sokat jelentene a pályán – tette hozzá a technikai vezető.
„Nem kaptam levegőt, azt hittem, itt halok meg” – megszólalt a súlyosan megsérült focista
„Esély mindig van, de nem ringatjuk magunkat illúziókba. Nekünk már az hatalmas dolog, hogy ott vagyunk a második fordulóban, és egy olyan neves csapattal játszhatunk, mint a Siófok. Bízom benne, hogy sok néző előtt, jó hangulatú meccset tudunk játszani” – fogalmazott a Magyar Kupa hivatalos oldalán Löfli Dávid játékos-edző.
Papíron a látogató a párharc esélyese, amely egy mérkőzésen dől el, de a rend kedvéért megjegyezzük: ha a rendes játékidőben nem születik döntés, kétszer 15 perces hosszabbítás jön, ha akkor is döntetlen az állás a továbbjutás büntetőpárbajjal dől el.
Mol Magyar Kupa, főtábla, 2. forduló
Augusztus 23., szombat
16.30 Mohácsi TE 1888 (vármegye I.)–Majosi SE
16.30 Sárbogárd SE (vármegye I.)–Dombóvári FC
Augusztus 24., vasárnap
16.30 Mórágyi SE–BFC Siófok (NB III)
Mol Magyar Kupa: Mórágyi SE–Airnergy FCFotók: Makovics Kornél